El look campero y perfecto de Kate Middleton, con camisa y pitillos de Massimo Dutti, para un día 'scout'

Con un look cómodo de aire urbano-campestre. Y, cómo no, con pañoleta scout, símbolo de su recién nombramiento de presidenta adjunta de la Asociación de Scouts del Reino Unido y recuerdo de su infancia, cuando perteneció a un grupo de la organización. Así ha sido el outfit que Kate Middleton ha elegido este martes para pasar un día al aire libre junto a un grupo escultista de Northolt, al oeste de Londres, al que ha visitado para reconocer su apoyo a los jóvenes y familias de la zona durante el confinamiento.

Para obtener uno de esos outfits que siempre se adaptan a la ocasión, la duquesa de Cambridge ha recurrido a una de las marcas españolas que se han convertido en una constante en su fondo de armario, Massimo Dutti, que firma la camisa azul delavada de manga larga y corte masculino que lleva (39,95 euros) y los pantalones de tipo vaquero en color chocolate de corte 'skinny' que a la duquesa le sientan como un guante y que nos ha hecho replantearnos nuestra relación con los pitillos, esa prenda de la que creíamos habernos despedido esta temporada, pero que el imperio de Inditex se resiste a retirar de sus colecciones porque sabe que, al final, vamos a rendirnos a ellos. Porque nunca fallan.

Para convertir este outfit en un look informal de 10, Kate lo ha vestido con un chaleco de piel marrón oscuro de la firma británica Really Wild, donde aún está disponible en su outlet por 495 libras (unos 540 euros), y unos botines de cordones tipo montaña de gamuza marrón de la colección See by Chloe que estrenó en enero del año pasado y que están agotados (agotadísimos).

Un look casual pero elegante al que un cinturón trenzado en distintos tonos de marrón, la sonrisa permanente de la duquesa de Cambridge y su melena suelta en un tono cercano al 'bronde' de tendencia, impecable y ligeramente desfilada por las puntas, han puesto la guinda y nos ha llenado de ideas.

