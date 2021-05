Kate Middleton da en el blanco con una camisa de cuello bobo que querrás combinar con unos jeans 'wide leg' esta primavera

Los duques de Cambridge han asistido a un centro juvenil en Wolverhampton, donde han competido al pin pong.

Cómoda, elegante y sobria pero con algunos detalles capaces de marcar la diferencia y elevar un look. Así ha sido el outfit elegido este jueves por Kate Middleton para visitar un centro juvenil Wolverhampton, donde ha disputado una partida de ping pong contra su marido y con algunos de los alumnos (y donde ha protagonizado algunos lances ganadores, por cierto). Antes, había participado en una actividad de jardinería y había puesto a prueba su puntería con un arco.

Con un casi 'total look' azul marino, la duquesa de Cambridge ha lucido una camisa en ese mismo color pero con lunares blancos y un bonito cuello blanco bobo -una de las tendencias reinas de los armarios de los últimos meses- que, además, estaba festoneado para proporcionarnos otro look 'working' inspirador que nos ha recordado, inevitablemente, a uno de sus vestidos favoritos. Nos referimos a aquel modelo de Alessandra Rich también azul, con lunares y cuello 'baby doll' blanco que Kate Middleton estrenó en 2018 para un retrato familiar y que más tarde ha vuelto a repetir en distin

tas ocasiones (por ejemplo, un año después, en una exposición que conmemoraba el Desembarco de Normandía).

Si ver las fotos te ha hecho desear volver a los lunares, mira cómo Kate ha combinado su top: con pantalones oscuros anchos de Jigsaw, de tipo flare y de cintura alta que hacen piernas infinitas gracias a su silueta y a su longitud, que cubre casi por completo el calzado, unos zapatos de tacón terminados en punta en ante a juego con el conjunto, y un abrigo tipo levita de corte perfecto, entallado y ligero, apropiado para temperaturas primaverales.

¿Más detalles? La blusa es un modelo de la firma estadounidense Tory Burch y estaba disponible en páginas web como Yoox... hasta ahora. Actualmente, está agotada. Su precio era de 221 euros.

Los accesorios que suele utilizar Kate Middleton son otra de nuestras debilidades. Para la ocasión, ha elegido unos bonitos pendientes de perlas de estilo clásico. Sin duda, un look sobrio, versátil, de tendencia (gracias a su cuello bobo y sus pantalones anchos). Otra lección de que no se necesitan muchos complementos ni looks recargados para brillar, sino un buen fondo de armario.