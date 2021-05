'Hold still', el libro de la duquesa de Cambridge con fines solidarios, por fin ha visto la luz.

Julia García

Kate Middleton ha recuperado su agenda en la ciudad después de un parón tras el funeral por su suegro, el duque de Edimburgo, que ha aprovechado para disfrutar de su décimo aniversario de bodas y del sexto cumpleaños de su hija, la princesa Charlotte, en la casa de campo familiar situada en Sandringham.

La duquesa de Cambridge ha visitado la National Portrait Gallery y el Royal Hospital por un motivo muy especial, el lanzamiento de su libro de fotografía 'Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020'. Y, como no podía ser menos, Middleton ha brillado con luz propia gracias a un espectacular abrigo rojo de la firma Eponine, fundada en Londres allá por el año 2011 por la diseñadora Jet Shenkman.

Todo el armario de la 'royal' inglesa roza la excelencia, pero si hay una prenda para la que tiene especial buen gusto, esa es el abrigo. Solo hay que ver la colección de piezas que ha mostrado a lo largo de los últimos años en distintos contextos, buena parte de ellos con el verde botella como protagonista. Desde los diseños de Alexander McQueen, una de sus firmas de cabecera, a los de Jenny Packham, otra de sus favoritas, pasando por diseños más económicos, incluido alguno 'made in Spain', como este de cuadros firmado por Massimo Dutti que llevó el otoño pasado.

Pese a que no es el rojo el color en el que más viste, ya ha llevado en alguna ocasión un abrigo en este tono Kate Middleton. Sin ir más lejos, el pasado mes de octubre la vimos con un modelo oversize de Alexander McQueen (como no). Pero aquel solo se parece en el color y en el largo al abrigo de Eponine que ha estrenado (al menos en público) el día de la promoción de su libro solidario de fotografía.

Se trata de una pieza de lana que ha llevado totalmente abrochada, mostrando así el corte entallado de la misma en su mitad superior y permitiendo que se luciera el cuello chimenea del abrigo. Aunque, como decíamos, es la primera vez que lo lleva en un acto público, lo cierto es que el abrigo pertenece a la colección otoño invierno 2018 de la marca inglesa.

Por debajo del abrigo apenas se intuía una falda plisada beis y, estos sí se apreciaban en su totalidad, unos zapatos de tacón a juego. Un bolso mini de DeMellier que tampoco le habíamos visto antes en público ha sido la guinda a un outfit impecable, otro más, de Kate Middleton.

El proyecto solidario -todos los beneficios serán destinados a partes iguales a distintas asociaciones benéficas que trabajan para promover la salud mental- que la duquesa de Cambridge ha presentado con tan espectacular abrigo es una iniciativa de la propia Middleton, que pidió a los británicos que se pusieran detrás de las cámaras durante la pandemia, en situaciones cotidianas.

100 imágenes seleccionadas por la esposa del príncipe Guillermo y un jurado especializado se han incluido en el volumen fotográfico, y las mejores también forman ya parte de la colección permanente de la Portrait Gallery.