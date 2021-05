La hija de Cindy Crawford sabe cuál es el combo perfecto (y cómodo) al que te volverás adicta este verano.

Sucedió en 1908, cuando Marquis M. Converse fundó The Converse RubberShoe Company. En 1917, desarrolló el primer calzado de baloncesto que hoy conocemos como All Star. Desde entonces, no hemos parado de añadir más y más zapatillas Converse a nuestro armario. Y a pesar de la gran cantidad de tendencias que vemos cada año en el universo ‘zapas’, las Converse siguen siendo nuestras favoritas. Son cómodas, prácticas, y las elijas de caña baja o caña alta, nunca pasan de moda. ¿Lo mejor? No entienden de estación, y se pueden usar durante todo el año, y así lo hemos vuelto hoy a comprobar al ver el estilismo de la modelo Kaia Gerber.

La hija de Cindy Cradword nos ha dejado con un ‘lookazo’ de pies a cabeza en su último paseo con su chico. Para esta ocasión, la modelo ha querido apostar por un vestido camisero, un básico que no falla y que es el tesoro de cualquier mujer en verano.

Además de llevar este bonito vestido en color negro y con ‘print’, la modelo ha querido añadir unas clásicas ‘zapas’ Converse. En concreto, el modelo que ha llevado Kaia es el 'Chuck Taylor All Star'. Sin duda, uno de los modelos más deseados de la temporada que nos ayudan a ir cómodas, estilosas y llevar por todo lo alto la estética de los 90 que tanto se lleva este año.

Por si aún no tienes unas Converse como estas, aún estás a tiempo de conseguirlas. En El Corte Inglés están disponibles estas ‘zapas’ por 69,95 euros y en todas las tallas.