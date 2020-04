Kaia Gerber confirma que la cuarentena ha conseguido lo inimaginable, que todas nos olvidemos de lo que son unos vaqueros

Parecía imposible que algo así pudiera ocurrir en un escenario que no fuera de ciencia ficción.

Si cuando el 31 de diciembre dimos la bienvenida al 2020 nos dicen que en unos meses íbamos a vivir una situación como la actual, con una emergencia sanitaria que mantiene a medio mundo confinado en sus hogares, casi todos habríamos pensado en una película de ciencia ficción, jamás en que sería real. Pero es así, y ha cambiado nuestras vidas como nunca nos habríamos podido imaginar. Lo ha hecho en las cosas que importan, por supuesto, y también en las banales. Salvo que seas de los que tiene que salir de casa a trabajar, ¿cuánto hace que no te pones unos vaqueros?

La cosa más habitual del mundo, esa que hacías en más de la mitad de los días de tu vida, se te ha olvidado por completo. Pero no solo a ti, también a tus amigas, a tu familia, y hasta a las celebrities. "Casi me olvido de los jeans", ha escrito una top model de la altura de Kaia Gerber en su última imagen de Instagram.

Está claro que esta desgracia está humanizando a esas personas cuyas vidas veíamos a años luz de las nuestras -casas enormes aparte...-.

La hija de Cindy Crawford ha decidido recuperarlos por un día para estar por casa, algo a los que muchas nos estábamos resistiendo porque no es la naturaleza de la prenda reina de lo casual. Es como querer engañar a tu corazón invitándola a salir a la calle al ponerte los jeans, cuando tu cabeza sabe que eso no puede ser. No quiere decir que no sean cómodos, ojo, sino que se antoja extraño.

Seguramente a muchas os pase. Es más, si eres de las que no ha recurrido a ellos durante el confinamiento, ¿también se te ha olvidado como es el tacto a la piel del tejido denim? Es que por mucho que lo pensemos, no vamos a ser conscientes hasta que no nos los pongamos de nuevo.

Vaqueros sí para estar o vaqueros no, esa es la cuestión. Kaia Gerber se ha pasado al sí, pero algunas todavía resistimos en el no.