El kaftán de lentejuelas de Uterqüe que elevará tus jeans

Una auténtica maravilla.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Estás deseando que llegue Nochevieja para estrenar ese precioso vestido de lentejuelas que has comprado para una noche tan especial. Sin embargo, verlo en el armario esperando poder lucirlo te ha hecho querer poner un punto 'giltter' en tus looks de diario. Pero claro, no tienes muy claro cómo podrías ir a la oficina con una prenda 'brilli brilli' sin desentonar. Tranquila, hemos encontrado la creación estrella con la que cumplir tu sueño.

Se trata de un kaftán confeccionado en tejido de lentejuelas. Es un diseño largo de manga tres cuartos que presenta, además, un acabado y un cinturón confeccionados en terciopelo. Vamos, que es una fantasía de creación. Perteneciente a la colección otoño invierno de la firma española Uterqüe, gracias a él podrás darle ese toque 'party' a tus jeans y entrar así en la oficina derrochando glamour y estilo navideños, pero sin ser demasiado.

Un diseño que todavía se encuentra disponible en la página web de la firma y que se va a convertir en tu mejor aliado. Una prenda que, aunque pueda parecer complicada, funciona a la perfección con cualquier tipo de creación más casual. Aunque la modelo lo conjuga con jeans oscuros, unos en tonos claros serán perfectos si lo quieres es formar un estilismo 'casual glam'. La fórmula está clara: el kaftán es el rey y todo lo demás debe girar en torno a él.

No tengas miedo de arriesgar y súmale unos 'mom jeans' en color claro, un top blanco y unas Converse. Si rematas con bolso de cuero con tachuelas, lo habrás bordado.