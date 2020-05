El 'jumpsuit' negro urbano con el que Ivanka Trump ha vuelto al trabajo de la manera más elegante

En el calzado está la clave.

CARMEN RAYA

Hacía un par de semanas que Ivanka Trump no se dejaba ver en público. Sin embargo, la hija y asesora de Donald Trump ha vuelto al trabajo y lo ha hecho de la forma más elegante posible. Además, en su visita a un almacén de reparto y distribución de comida, Ivanka ha vuelto a demostrar que los monos son una de sus pasiones. Sin ir más lejos, el pasado 29 de abril, no dudaba en enamorarnos con un mono largo en color rosa pálido, tipo camisero con pantalón holgada y rematado con cinturón.

En esta ocasión, Ivanka ha apostado por un mono negro, un tanto más discreto, pero que funciona por su elegancia. Aunque con un claro toque urbano, su cuello abierto, su cremallera central y sus mangas recogidas hacen de este modelo un objeto de deseo. Una creación que pertenece a la firma de moda Kenneth Cole y que se ha agotado en cuanto lo ha lucido la asesora del presidente de los Estados Unidos.

Parte del éxito de este look recae en el calzado con el que lo ha combinado: una bailarina plana bicolor de Chanel. Un estilismo que, como no podía ser de otra manera, ha lucido mientras cubría su cara con una mascarilla. Para no romper el look, Ivanka ha escogido un modelo en negro con un pin de la bandera de Estados Unidos sujeto a ella.