Juana Acosta ha encontrado la falda maxi que será tu uniforme del verano

De inspiración retro, con estampado floral y cordón para ceñirla en la cintura: así es la falda de Antik Batik que ha descubierto Juana Acosta y que estamos deseando copiarle. ¡Y además ahora está al 50% de descuento!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Si hay una prenda que cada verano se convierte en la más elegante y deseada de la temporada, esas son sin duda las faldas maxi. Las razones son muchas, empezando por su versatilidad y acabando por su capacidad de elevar cualquier look básico y darle a tu outfit ese aire boho que tanto buscamos en estos meses.

Sin embargo, encontrar la falda maxi perfecta no siempre es fácil, porque a veces la que tiene el estampado más bonito no nos queda bien, o no encontramos la forma de combinarla con el resto de prendas de nuestro armario y acaba cogiendo polvo en una percha. ¡Hasta hoy! Gracias a Juana Acosta hemos dado con la prenda perfecta para este verano porque no solo es preciosa, cómoda y combinable, sino que además está rebajada al 50% por lo que es el momento ideal para hacerte con ella.

Se trata de una falda maxi de la marca Antik Batik (que la actriz ha combinado a la perfección con camiseta blanca básica, gafas de sol y sombrero de rafia), de tejido 100% algodón con estampado floral de inspiración retro en tonos azules. Está totalmente forrada y lleva un lazo de cordón y fruncido en la cintura para adaptarla a todo tipo de cuerpos. Aún así, está disponible en tallas que van desde la 36 hasta la 42 y, aunque su precio original es de 170 euros, ahora puede ser tuya por 85 euros. Además, si eres más de amarillos que de azules, también tienes este modelo disponible en ese color.

No es la primera vez que la actriz nos conquista con uno de sus looks. Tanto su estilo urbano para el día a día como sus looks más elegantes para alfombras rojas nunca decepcionan. Juana Acosta es dueña de un gusto exquisito y lo mismo nos deja con la boca abierta con un mono joya, como el que lució en la presentación del Festival de cine de Málaga que marca tendencia con una minifalda negra de cuero. Y es que parece que a la colombiana no se le acaban nunca los ases que esconde debajo de sus mangas, seguramente porque su mente está siempre abierta a todas las posibilidades.

Por eso, seguiremos muy de cerca todas sus publicaciones en redes sociales este verano, por si volvemos a encontrarnos con un lookazo que copiarle como este tan cómodo, elegante y veraniego.