Las joyas este otoño se llevan personalizadas: palabra de Laura Escanes

Toma nota.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Está claro que la moda cambia y evoluciona y en cuestión de joyas no iba a ser menos. Tras el 'boom' barroco que nos llegó de la mano de Dolce & Gabbana que nos hizo apostar por piezas XXL con las que sentirnos reinas medievales, ahora la tendencia se ha invertido y el minimalismo campa a sus anchas en nuestros joyeros.

Una elegancia clásica atemporal que se basa en delicadas piezas, finas, sin muchos adornos, piedras o 'charms', pero que en ocasiones pueden tener un bonito significado porque... ¡se pueden personalizar! Efectivamente, ahora lo que se lleva, amigas, son las joyas personalizadas. Un buen ejemplo de ello nos lo ha mostrado Laura Escanes.

A través de una colaboración pagada con la firma 'Customina', Laura nos ha enseñado una pulsera de la que cuelga una plaquita redonda en la que ha grabado el nombre de su hija, Roma, y la fecha en la que nació. Una maravilla de diseño que tú también puedes copar (grabando lo que tú quieras) si entras en la web de dicha firma. Además, hay un descuento si entras un código que Laura ha puesto a disposición de sus fans.

Aunque no solo las 'influencers' se han vuelto 'locas' con esta tendencia de personalizar joyas. Durante la visita que Kate Middleton realizó a la universidad de Derby, la duquesa de Cambridge lució un collar compuesto por tres círculos con las iniciales de sus tres hijos. Una pieza muy especial que es obra de 'All the Falling Stars', personalizable y que tiene un precio de 109 euros.