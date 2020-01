Adiós diademas y coleteros, ahora las joyas se llevan en el pelo para triunfar como invitada

En 2020 las joyas abandonan su lugar y deciden pasar a la melena para decorar tus peinados de invitada más allá de las horquillas y lazos.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Coleteros, diademas, lazos, horquillas... Los accesorios para el pelo ya están explotados y las joyas deciden tomar el relevo.

Las joyas evolucionan para dejar de adornar nuestras manos y cuello, ahora se suben a la cabeza. Y como toda nueva tendencia, la vemos emerger desde lejos en los perfiles de Instagram.

El 'boom' de los accesorios como las diademas y los lazos para el pelo están muy vistos y es que todas tenemos una diadema a modo de corona que hemos utilizado estas fiestas. Pero como toda tendencia explotada, esta llega a ser efímera, y como toda tendencia efímera llega otra para reemplazar su lugar. Estamos hablando de la joyería.

Instagram y Asos nos dan la razón y os mostramos cómo se está introduciendo poco a poco desde las galas de premios hasta los 'looks' de las 'influencers'.

Lo vimos en los Sag Awards 2020 con Charlize Theron, cuando utilizó un brazalete para decorar la raíz de su pelo.

También se apuntó a esta tendencia Danna Paola, ¡toda una visionaria! Ella lo llevó para un programa de televisión con un estilo rockero y punk ya a principios de diciembre del 2019.

Erea Louro, del blog 'All that she wants', sorprendió a todos con su peinado para la gala de los Premios Odeon en el Teatro Real. Como si de sus raíces emergieran cascadas de diamantes, líneas brillantes decoran su melena actuando como mechas. El accesorio ya ha causado furor entre sus seguidores que no paran de preguntar dónde pueden comprarlo.

El último 'look' deseado viene de la mente de Sarah Angius, una 'influencer' de origen iraní e instalada en Holanda, que nos da la pista de que las perlas vienen pisando fuerte. Tanto en su perfil de Instagram como en su canal de Youtube nos enseña tutoriales con multitud de opciones para nuestros eventos de invitada.

Y ahora bien, ¿dónde se pueden comprar estos accesorios? Aunque todavía las tiendas físicas del imperio de Inditex no han sacado nada parecido, ASOS que siempre se adelanta a los acontecimientos, nos da dos opciones con estilos diferentes.

Arriba, cadena para la cabeza con pedrería colgante, 19,99 euros. Abajo, pack de 2 pinzas para el pelo con cadena formada de perlas y pedrería, 12,49 euros.

Y así es como nace una nueva tendencia. Cuando creíamos que estábamos cansadas de las diademas y horquillas, llegan las joyas para reclamar su momento de protagonismo ¡y nosotras decimos sí!