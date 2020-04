Así son los collares, pendientes, pulseras y otras joyas de bolitas personalizadas que Instagram adora y tú puedes hacer en casa

Prepara los abalorios y el sedal porque este verano las joyas DIY que hacías de pequeña volverán a ser supertendencia.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

La cuarentena está despertando nuestra faceta más artística y, entre todos los hobbies que hemos visto estas semanas en Instagram –practicar deporte, dibujar, cocinar, leer, iniciarse en el lettering…- hay un pasatiempo al que las amantes de la moda no podrán resistirse: ¡diseñar tus propias joyitas!

Sí, la fórmula que empleabas de pequeña para crear pulseras, collares y pendientes y demás accesorios personalizados que ya fue tendencia el verano pasado, vuelve a estar en pleno auge. Y la razón va más allá de encontrar una actividad creativa con la que pasar el rato durante estas semanas de confinamiento, pues solo hay que echar un vistazo a los perfiles de las chicas con más estilo de las redes para descubrir que estas joyas de espíritu 'do it yourself' están por todas partes y serán el complemento más divertido para tus looks de verano.

¿Los requisitos para sumarse a la tendencia? Atreverse con la mezcla de colores y añadir abalorios con mensaje, como tu nombre, tus iniciales -una tendencia que sigue al alza en todo tipo de joyas- o palabras que resulten inspiradoras. Por ejemplo, Sara Escudero, conocida en Instagram como @collagevintage, ha hecho una pulsera con la frase 'stay home' para concienciar de la importancia de no salir a la calle en estas fechas.

Además, la 'influencer' ha compartido un sencillo tutorial con ideas geniales para que te animes a fabricar tus joyas de bolitas. Para ello necesitarás sedal o cuerda, abalorios de colores y cuentas de letras; si quieres comprarlos, en Amazon encontrarás todo tipo de packs con envío a domicilio, pero nuestra propuesta es que recicles los materiales que ya tengas por casa -como conchas de colores o florecitas de accesorios de otras temporadas...- y le des una nueva vida.

Pero, si los trabajos artesanales no son lo tuyo, puedes recurrir a algunas marcas de joyería y bisutería que también ofrecen este tipo de piezas personalizables. Una de nuestras opciones favoritas la encontramos en la marca catalana Eleonor de Casanovas, que tiene este collar dorado con letras de colores que permite incluso añadir varias palabras. Su precio es de 35 euros.

Otra idea preciosa es la de la nueva colección de Lucía Be, que sigue la misma línea con joyitas como estos pendientes fantasía con acento francés en los que aparecen las palabras 'Oui' y 'Non'. Su precio es de 19,95 euros y el 15% de su venta irá destinado a financiar el estudio Copernico, de investigación sobre el Covid-19.

También a todo color, pero con un acabado más sofisticado, es la propuesta de P de Paola, una de las firmas 'made in Spain' más repetidas de Instagram por sus colgantes con iniciales que cuestan 59 euros y alegran cualquier 'outfit'.