El jersey de Mango por 30 euros que hará que tus looks sean más elegantes

El color 'nude' y cómo consigue que toda tu ropa se transforme en lujo.

Silvia Muñoz de Morales | Woman.es

Hemos encontrado el jersey de Mango, por solo 30 euros, que dota a nuestro look de personalidad y lujo (y es del color más básico del mundo).

Camel, nude, beige, da igual cómo lo llamemos, la versatilidad que nos da este color es innegable. Desde el trench clásico de Burberry hasta las bailarinas de Chanel, el camel nos ha demostrado cuánto puede hacer por nuestro armario, añadiéndole lujo y sofisticación más allá del negro recurrente. El 'nude' es cálido, sencillo, evoca un aire rústico y natural. Es el color de la tierra, de la arena, de la piel al natural. No podía ser otro el color que ensalce tus otras prendas al lujo, porque cuando combinas el beige con blanco consigues un look fresco, de día y con limpieza visual. Y cuando lo combinas con negro el resultado es sofisticado, poderoso y elegante. Por eso decimos que es un color versátil que debe permanecer siempre en tu armario, siendo (casi) imposible no invertir en él.

Aquí vemos cómo combinar el camel, de la mano de las mejores influencers de moda, para una transformación de tu ropa.

Camel + negro, sumado a unas grandes gafas de sol hacen un look elegante y sofisticado perfecto para cada salir a recorrer las calles de la ciudad. @alexandrapereira lo sabe y confiesa que es una de sus combinaciones favoritas para esta temporada.

La superposición de prendas funciona genial también con este color si queremos atrevernos a darle un toque atrevido. @arethalagalleta lo combina con una falda en color teja que contrasta con el beige de su jersey de cuello alto.

Gracias a @maralafontan nos llega la inspiración parisina para combinar el 'nude' con el blanco, un conjunto con el que siempre acertarás. Además da un look más juvenil, fresco y natural.

Por último, el clásico 'total look' camel. Un recurso que debemos tener en nuestro fondo de armario para cualquier cita de trabajo o evento. Nos hará sentir elegantes e impolutas y @paulaordovas lo sabe.