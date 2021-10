Presumiendo de abdominales y repleta de brillos, la artista rememoró junto a LL Cool J sobre el escenario su exitoso dueto de 2002 'All I have'.

Julia García

A Jennifer Lopez no hay género artístico ni musical que se le resista. Si toca actuar, triunfa con público y crítica como le pasó con 'Hustlers' hace dos años y si se trata de cantar, le da igual Las Vegas, la Superbowl, el R&B, la música latina o lo que le echen. ¡Hasta en la gala del Rock&Roll Hall Of Fame se sale del mapa!

En una gala en la que también han actuado estrellas como Taylor Swift, Christina Aguilera o Eminem, y donde han sido reconocidos por la industria otras como Jay Z, Tina Turner, Carole King o The Foo Fighters, Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar que pocas estrellas brillan como la suya dentro del panorama de la música internacional.

La diva del Bronx se ha subido al escenario del Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland junto a otro de los artistas reconocidos, LL Cool J, con el que JLo cantó en el año 2002 el éxito 'All I have'. Casi veinte años después del lanzamiento del tema, la pareja de músicos interpretaron en directo la famosa canción y Lopez no defraudó ni con su actuación ni con su look, un homenaje a la cultura urbana que a nivel de estilo interpreta como pocas celebrities. No en vano, la ha mamado desde que nació en el barrio neoyorkino.

Marca de la casa ha sido el outfit de JLo, que ha vuelto a presumir de tableta de abdominales. Nada que no haríamos cualquiera de nosotros si entrados en los 50 tenemos su cuerpo, ¿no?

Esta vez lo ha hecho además con una combinación explosiva y muy llamativa, genial para brillar encima de un escenario: sujetador joya y una prenda de abrigo inclasificable porque se inspira en detalles del trench, de los abrigos extralargos y holgados y también de la ropa deportiva.

Prueba de esto último es el tejido técnico con el que está elaborada la prenda y su cierre con cremallera, como las chaquetas de chándal de tactel y los chubasqueros en los que se inspira. De prendas más formales toma elementos decorativos como la capa, las mangas abullonadas y los botones y bolsillos frontales, estos últimos similares a los de las gabardinas.

La chaqueta es la gran protagonista de un look en el que no pasan desapercibidos detalles 'made in JLo' como el sujetador joya con encaje y el cinturón de Dolce&Gabbana en la línea de los thong dress que se pusieron de moda recientemente recordando aquella tendencia dosmilera de llevar la parte superior del tanga a la vista.

Una chocker grueso y brillante en contraste con un peinado juvenil y también muy "callejero", el de las dos coletas altas que tanto han llevado a lo largo de su carrera la propia Jennifer Lopez y otras divas del pop como Britney Spears, es el detalle final de estilo de un look completado con unos pantalones negros elásticos y unos botines a juego con lentejuelas. En definitiva, uno de esos estilismos que solo a alguien como JLo le pueden sentar así de bien.