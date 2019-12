La increíble colección de leggins deportivos de Jennifer Lopez

Hace unos días Jennifer Lopez celebraba su 49 cumpleaños. Casi medio siglo, y lo hacía con una foto en bikini que se hizo viral por el espectacular cuerpo que la cantante lucía. Este físico envidiable no es fruto (solo) de la genética, JLo lleva una rutina de entrenamiento rigurosa. Por eso no es raro verla con looks 'sporty'.

Y de estos looks deportivos nos llaman especialmente la atención -además de sus abdominales- sus leggins. La colección de mallas de fitness que tiene la neoyorquina es digna de admiración. Los originales diseños con los que la hemos visto últimamente han picado nuestra curiosidad y hemos descubierto que todos son de la misma firma, Niyama Sol, de la que Jennifer Lopez es embajadora.

La firma de ropa deportiva de alta gama se centra en diseños muy coloridos, estampados cenefa, orientales... La discrección de las mallas negras no van con esta firma. Y JLo lo sabe.

Repasamos sus looks fit más especiales y de paso nos regalamos una dosis de motivación.