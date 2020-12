Un look cómodo y rompedor. El 'sporty urbano' ¡arrasa!

Cecilia Franco | Woman.es

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en el street style, viene Jennifer Lopez a romper todos nuestros esquemas. El chándal se ha apoderado de los armarios de nuestras celebrities, la comodidad las ha conquistado, pero… ¿un 'total look' de chándal verde con chaleco de pelo? Esto no nos lo esperábamos.

¿Aún eres de las que piensa que el chándal es para andar por casa o para ir al gym? Nuestras celebrities no dejan de darnos lecciones de estilo y, en esta ocasión, Jennifer Lopez a subido a otro nivel. Se puede llevar un chándal con 'estilazo' y mucho 'glamour' añadiendo prendas 'trendy', como el chaleco, o complementos joya que destaquen.

La cantante a sus 51 años no solo nos deja sin palabras al subirse a un escenario, sino que también nos tiene completamente conquistados a través de sus redes. Soñamos con tener su 'cuerpazo', pero más soñamos con sus looks contraste que parecen imposibles hasta que los vemos en ella y cambia nuestros pensamientos.

Nos demostró que sabía mezclar el abrigo largo con unas zapatillas blancas y transformar un look cómodo en 'lookazo'. Ha desafiado al dicho 'para presumir hay que sufrir' con sus looks para salir a cenar perfectos para teletrabajar y eso nos encanta.

J.Lo es la reina del invierno. Y no hay más que ver sus outfits de street style. ¿La imaginaste alguna vez con un chándal verde y chaleco elegante? Pues se hace realidad. Y no solo ha apostado por un chándal verde con letras XL, sino que lo ha combinado con un bolso Hermès Birkin del mismo tono y un chaleco de pelo con botones dorados que se ha convertido en el rey del look.

El chaleco ha vuelto a nuestras vidas, lo avisó la pasarela, el street style... Pero combinado con un ¿chándal? Es posible y lo confirman las reinas del street style. Para crear un look 'top' añade unas zapatillas blancas 'Air Jordan 1 Mid' de Nike estilo botín como las de J.Lo y resolverás cualquier drama frente al armario. Y tú, ¿te atreves?