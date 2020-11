La cantante deslumbra en la alfombra roja de los AMAs, con un look que suma todas las tendencias para triunfar este fin de año.

Woman.es

No hay alfombra roja que se le resista a Jennifer López. La cantante y actriz una vez más se ha robado todas las miradas este domingo durante la gala de los American Music Awards 2020. Enfundada con un look brilli-brilli metalizado, la estrella dejó claro que la edad, 51 años, no es impedimento para ser atrevida y sensual.

- Jennifer Lopez dice que esta temporada debes hacerte con las botas de suela 'track' en versión "taconazo"

- El de Jennifer Lopez es uno de los mejores looks de los People Choice Awards

JLo cantó junto Maluma y no ha decepcionado a nadie. Para esta aparición optó por un increíble y sexy diseño plateado de Balmain. El conjunto que ha elegido está compuesto por un increíble top de mangas largas y hombreras XXL con un escote pronunciado, combinando a la perfección con una falda larga del mismo tejido, con una sexy abertura en una de sus piernas. Como complemento apostó por un clutch brillante y stilettos plateados como su conjunto.

Y en cuanto a su maquillaje, la cantante se decantó por un eyeliner con aires sesenteros y que abre más la mirada rodeando el párpado. La encargada del 'make up' ha sido Mary Phillips, además escogió unas sombras plateadas para marcar más aún el delineado. También perfiló sus cejas para enmarcar aún más la mirada.

Para este look juvenil y super fresco, su peluquero de cabecera, Chris Appleton, le quitó las extensiones y dejó ver su bob ondulado, con efecto wet y teñido de rubio ceniza.

Pero este no fue el único estilismo de la cantante. Para su show junto a Maluma, JLo volvió a dejar claro que es la diva del momento. Para interpretar por primera vez en vivo Pa’Ti + Lonely, el tema que canta a dueto con el cantante colombiano, lució un body negro con detalles transparentes con el que terminó por sorprender a sus fans.