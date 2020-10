Dice Jennifer Lopez que vas a querer unas botas de montaña para tus looks de invierno

Las diseñadas por la artista son la mejor elección.

Ahora tienen un repunte porque también en el calzado de montaña se han inspirado las firmas vanguardistas del universo de las deportivas para continuar el legado de sus chunky, pero no significa que antes no hubiéramos llevado mucho las botas de montaña. Las 'hiking boots' llevan años siendo una opción consolidada dentro del street style de invierno por méritos propios y el último look de Jennifer Lopez es una evidencia más de ello.

Desde que allá por los años 90 y comienzos de los 2000 los diseños de marcas como Timberland dejaran de ser cosa de amantes de la cultura hip hop y se viralizaran hasta convertirse en el calzado de moda entre los adolescentes de la época, los diseños de este estilo nunca se han ido. Han evolucionado, por supuesto, pero siempre se han mantenido como un calzado de garantías para afrontar el otoño invierno también en la ciudad.

Al fin y al cabo, es la mejor forma de llevar el pie caliente, seguro, protegido y cómodo, porque renuncian a los tacones en la mayoría de modelos.

Y a todo esto hay que sumar la personalidad que aportan a cualquier look urbano, como es el caso de la combinación a lo 'Espera al último baile' en versión 2020 de JLo -cómo olvidar aquella peli protagonizada por Julia Stiles y Sean Patrick Thomas-.

Con unos jeans rotos y sueltos, un cropped top y un cardigan de punto extralargo, la diva del Bronx se marca un look que de no ser por la calidad de foto podría pasar por ser de hace dos décadas.

Las botas negras, un diseño de su firma JLO que se comercializa en la tienda online de DSW por 99,99 dólares que recuerda también a las militares y a las de 'après ski', son la guinda perfecta.

Ayuda a esa estética retro y muy "hiphopera" que la artista de origen puertorriqueño haya recuperado su melena más salvaje y ochentera, con esos rizos naturales que le aportan muchísimo volumen a su pelo, dándole si cabe más fuerza a su ya de por sí potentísima imagen.