Jennifer Aniston presenta la nueva colección de camisetas, sudaderas y gorras inspiradas en 'Friends'

27 años tuvieron que pasar para que una de las series más aclamadas de la televisión tuviera por fin una línea de merchandising oficial. La línea de productos estará disponible solo durante un mes y parte del dinero que recaude irá destinado a laborales sociales.

A.M

Si eres una verdadera fan de Friends no necesitamos explicarte que es "Smelly cat", o por qué Ross dijo: "Estabamos tomándonos un descanso". Las que somos seguidoras de esta serie podemos recitar de memoria varias de las frases más célebres de la sitcom. Si este año Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross nos dieron la mejor de las sorpresas al realizar un programa especial en el que recordaron gran parte de su historia, ahora Jennifer Aniston nos ha dado otra gran alegría.

En su cuenta de Instagram donde acumula más de 37.7 millones de seguidores, la actriz y una de nuestras estrellas favoritas de Hollywood ha presentado una colección de productos que incluye, camisetas, sudaderas, tazas y gorras con frases y caricaturas de los protagonistas de Friends.

Aniston estrenó la primera colección de merchandising de Friends mostrando un jersey lila con la frase "I know!" (Lo sé, en castellano) -una de las frases característica de Monica- y lo combinó con una gorra con la frase, escrita en la tipografía de la serie, "We were so not on a break!" (No estábamos en un descanso, en castellano), haciendo una clara referencia a la famosa frase que dijo Ross cuando tuvo un affaire con la encargada de una copistería.

Todos los productos están disponibles en la web Represent y los precios oscilan entre los 30 dólares de las camisetas y los 50 de las sudaderas. Y además cuenta con envió a España aunque ese monto es adicional y puede suponer unos 11 dólares más. Eso sí, la colección estará disponible en la web únicamente por un mes, al menos por el momento.

Pero además de querer toda la colección de la que ha sido una de nuestras series de cabecera por años, sino que además tiene un lado benéfico. "La mitad de las ganancias de esta colección limitada se destinará a @americares, una organización que me encanta", escribió Aniston en su publicación de Instagram.

"Esta organización trabaja para proporcionar alivio, atención de salud mental y ayuda médica a las comunidades y personas afectadas por Covid-19".

David Schwimmer también promocionó la colección en Instagram, publicando una foto de sí mismo con la camiseta "Lobsters", con una imagen de Ross y Rachel abrazados. (En la página web se indica que el diseño fue idea de Aniston y Schwimmer). Por su parte, la mitad de la recaudación de los productos diseñados por Schwimmer, iraán destinados a The Rape Foundation, una organización que se preocupa y "apoya el tratamiento a las víctimas de abuso sexual."

Por su parte Courteney Cox, destinará fondos a EBMRF, una organización con sede en Los Ángeles que se "dedica a concienciar y recaudar fondos para la Epidermólisis Bullosa, un trastorno genético de la piel raro y debilitante".