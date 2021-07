Jada Sezer: "La salud mental y el movimiento 'body positive' van de la mano"

Es embajadora de la ONU Mujeres en Reino Unido, activista en redes sociales, modelo 'plus size' y se prepara para convertirse en profesora de yoga. Una auténtica mujer todoterreno que nos inspira con sus palabras mientras posa con sus looks preferidos de Tommy Hilfiger, marca con la que ha colaborado recientemente.

SILVIA VÁZQUEZ

El currículum de Jada Sezer es tan diverso como interesante. Comenzó en el mundo de la moda como modelo de tallas grandes y, gracias a su sonada participación en la maratón de Londres 2018, que corrió en ropa interior a modo de reivindicación, se hizo un nombre en la industria. Desde entonces se ha convertido en un referente del movimiento 'body positive' internacional y usa su altavoz para hablar con entusiasmo de temas tan importantes como la salud mental o la igualdad de género, motivo por el que hace un par de años la ficharon como embajadora de la ONU Mujeres en Reino Unido. Ella misma nos lo cuenta todo.

La maratón de Londres 2018 marcó un punto de inflexión en tu carrera, ¿cómo recuerdas aquella experiencia?

Si te soy honesta, lo recuerdo bastante borroso. Toda la experiencia fue una decisión libre del momento. Un día me preguntaron si me gustaría correr la maratón, al día siguiente mi amigo me inscribió, 3 semanas después corrí mi primer medio maratón y así fue como se desarrolló todo. Era ingenua y no tenía ninguna expectativa de la carrera o de mi cuerpo; tampoco tenía una marca personal que batir, ni conocimiento sobre cómo le iba a pasar factura a mi cuerpo.

¿Y por qué decidiste hacerlo?

Mi ignorancia jugó un papel enorme en todo aquello. Ni siquiera conocía la ruta de la maratón; cuando alguien empezaba a hablar de eso me tapaba los oídos. Hay algo aterrador y emocionante en adentrarse en lo desconocido. ¡Esa es la razón por la que me inscribí! Además quería mostrarle a otras mujeres que si yo podía hacerlo, ellas también.

Como activista 'body positive', ¿por qué crees que es importante que tengamos diferentes tipos de cuerpos como referentes?

Tienes que verlo para saber que puedes serlo y, lo que es más importante, tienes que verlo para saber que está bien ser exactamente como eres. Los diferentes tipos de cuerpo representados en la moda nos muestran que las marcas los han tenido en cuenta, valoran a ese consumidor y lo atienden. Ver tallas grandes en el mundo de la moda es empoderador, nos recuerda que todos somos hermosos y que las marcas también lo piensan.

Hablando de moda, ¿qué relación tienes con Tommy Hilfiger?

He tenido el honor de trabajar con la marca en varias ocasiones: he dirigido eventos de moda en directo desde lugares increíbles y también desde mi salón, he formado parte de sus campañas y, además, me encanta la dirección en la que se dirige la marca.

Además de la amplia variedad de tallas, ¿qué otros valores compartes con la firma?

Con Tommy Hilfiger todos nos sentimos valorados, importantes y hermosos. Todos tenemos derecho a expresarnos y la moda es una excelente manera de hacerlo.

Si pudieras, ¿qué cambiarías de la industria de la moda?

Me encantaría seguir viendo la representación de todas las culturas, tallas, tonos de piel, religiones, discapacidades... es decir, que la moda sea un reflejo de la sociedad.

En tu opinión, ¿qué relación existe entre el movimiento 'body positive' y la salud mental?

Creo que la salud mental y el 'body positive' van de la mano. Si has crecido rodeado de personas que tienen sentimientos negativos hacia sus cuerpos, es probable que tú también tengas esa narrativa en tu mente. Si a esto le añadimos los mensajes de la prensa sensacionalista que avergüenzan a los famosos por sus cuerpos o de las marcas de moda que utilizan modelos extremadamente delgadas y poco realistas, de nuevo nos quedan otros mensajes negativos en la mente. El movimiento 'body positive' ha ayudado a reprogramar esos mensajes dañinos y ahora nos ayuda a tener una mejor relación con nuestros cuerpos.

El gran objetivo del 'body positive' es que aceptemos nuestro cuerpo tal como es, pero ¿por qué crees que a veces resulta más difícil aceptarse a uno mismo que trabajar por cambiar lo que no nos gusta?

Porque la sociedad capitalista quiere que resuelvas tus problemas mediante las compras en lugar de mediante tu poder interno. Por ejemplo, si el envejecimiento y las canas se promocionaran como un modelo antiedad aspiracional, la industria de la belleza, no existiría. Nuestra sociedad nos ha programado para preferir las soluciones rápidas antes que el trabajo interno profundo, que requiere tiempo, paciencia, autoconciencia y perseverancia. Pero una vez que haces el esfuerzo por tu cuenta, se convierte en la base de todo y es más fuerte que cualquier producto del mercado.

Desde 2020 eres embajadora de la ONU Mujeres en Reino Unido, ¿en qué consiste este cargo?

Trabajo junto a grandes mujeres para arrojar luz sobre las injusticias y las áreas de la sociedad que necesitan cambiar drásticamente. Además, recaudamos fondos para organizaciones benéficas y ayudamos a las personas a crear sus propios grupos de activismo.

¿En qué proyectos estáis trabajando?

Algunos de los últimos son la campaña 'Safe Spaces', que destaca el abuso y el acoso al que se enfrentan las mujeres todos los días en la calle, y la campaña 'Draw The Line', para crear conciencia sobre la mutilación genital femenina.

La ONU es un gran altavoz. ¿Cómo te sientes sabiendo que tanta gente está escucha tu voz?

Me siento muy privilegiada, pero igualmente, a veces siento la importancia de alejarme de las redes sociales y procesar mis pensamientos antes de hablar sobre ciertos temas. Para mí es importante ser auténtica y vivir mi vida con integridad, especialmente en internet, lo que significa no publicar todo en tiempo real. Estoy muy agradecida de tener una audiencia que ha crecido conmigo a lo largo de los años y es increíblemente solidaria, de mente abierta y considerada.

De hecho, en Instagram tienes casi 300.000 seguidores. ¿Crees en el poder de las redes para cambiar la sociedad?

¡Al 100000000 por ciento! En las redes sociales tienes acceso directo a todo y a todos: puedes enviarle un tweet a un primer ministro o crear comunidades de activistas en grupos de Facebook. Las personas influyentes pueden crear una gran comunidad y, si le escuchan las personas suficientes, pueden lograr cambios reales, afectando incluso a las políticas y a la legislación. La influencia ya no está reservada solo para los que están en el parlamento.

Actualmente el yoga ocupa un lugar fundamental en tu vida. ¿Por qué decidiste empezar a practicarlo?

Fue otra oportunidad que se presentó en el momento perfecto. El estudio de yoga local me envió un correo electrónico al azar y me preguntó si quería inscribirme. La fecha de inicio era en mi día de la suerte. Como alguien que escucha las señales del universo, me apunté y la semana siguiente comenzó mi formación para ser profesora de yoga. No sé si continuaré y me convertiré en maestra, pero tenía curiosidad por aprender a potenciar mi verdadero yo y acallar el ego. Además, aprender a desconectar y reconectar conmigo misma es una habilidad que me interesa mucho, especialmente así, sin estar vinculada a ninguna religión en concreto.

¿Cómo ha mejorado tu vida gracias al yoga?

Cuando comencé no sabía qué esperar, no era alguien que practicara yoga con regularidad, pero siempre tuve una conexión profunda con este ejercicio y sentí curiosidad. Ahora, mi formación me ha enseñado mucho sobre mí misma, y he aprendido mucho sobre los fascinantes principios del yoga. He mejorado mi capacidad de meditación, me ha ayudado a realinear mi cuerpo y la filosofía del yoga me ha recordado principios maravillosos para vivir mi vida, como por ejemplo el desapego y la bondad. Después de este año turbulento, el yoga era un regalo que no sabía que necesitaba.