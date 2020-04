Ivanka Trump y el vestido rojo que estiliza la silueta y confirma que este es el color que favorece a TODAS las mujeres

Si buscas un tono que siempre siente bien, ni lo dudes: apuesta todo al rojo.

Woman.es

Ahora que muchas exploramos la paleta de colores en busca del tono que mejor se adapte a la tendencia monocromática de los total look, determinados colores se postulan como los candidatos infalibles, con independencia de tu estilo. Los tonos tierra, el negro incluso, son colores favorecedores, pero que no siempre se adaptan a todos los gustos, ya que los hay que solo quieren abrazar la alegría y la luz de los tonos más vivos.

Por eso, el rojo es el color al que apuntar cuando hablamos de una opción que siente bien a todas las mujeres. Ivanka Trump es la última celebrity en demostrarlo.

La hija del presidente Trump, que vive días especialmente duros por la gravedad con la que la COVID-19 está impactando en Estados Unidos, ha lucido durante una jornada de trabajo junto a su padre en la Casa Blanca un vestido de manga corta y un original cuello cerrado con pliegues en el mencionado color, un dibujo perfecto para mujeres elegantes que busquen estilizar su figura con sus looks.

El rojo no es solo el color vivo atemporal por antonomasia, como se puede apreciar en cada temporada de pasarelas, donde siempre tiene un espacio destacado, sino que es una realidad su capacidad para aportar potenciar cualquier rasgo físico.

Da igual que seas rubia, morena, castaña, pelirroja o que lleves el pelo teñido de un color estridente; que seas alta o baja; con curvas más o menos pronunciadas. En todos los casos, el rojo suma, porque estiliza y embellece las virtudes femeninas, y añade siempre un plus de elegancia y alegría a tus estilismos. Y lo hace tanto en la ropa como en el maquillaje, faceta en la que este color nos ha enamorado este último invierno en el que ha sido la opción favorita de muchas celebrities para la sombra de ojos.

Por si todo esto fuera poco, aunque no sea un ejemplo de ello el vestido de Ivanka, que es liso, no hay color que se le resista a la hora de combinar, es capaz de asimilar tanto a los neutros como a otros tonos llamativos por lo que, si apuestas por él, debes saber que el resultado no puede ser más que ganador.