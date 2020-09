Ivanka Trump tiene un truco para reducir cintura y que los vestidos tengan efecto una talla menos

Tan simple y tan sencillo como un cinturón.

Woman.es

La hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, apareció este jueves en Raleigh para visitar un mercado de agricultores. El evento organizado para dar a conocer la iniciativa Farmers to Families (Granjeros para la familia) y como suele suceder a medida que se acerca el día de las elecciones, también le sirvió como parada de campaña para el presidente Trump.

- Las chicas con mucho pecho van a caer rendidas al vestido negro de Ivanka Trump

- El truco de Ivanka Trump para que los vestidos hagan cintura de avispa

Ivanka ostenta un definido estilo en el que es habitual verla con vestido y trajes elegantes y firmados por marcas de lujo como Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Gucci, etc. por eso no nos sorprende nada que haya escogido este elegante vestido negro de canalé con cuello alto para acudir a un mercado de agricultores. La elegante prenda de largo midi le hacía ver una cintura de avispa y es que como ya sabemos, la hija de Trump tiene un secreto para conseguir que los vestidos se ciñan a su figura y no es otro que añadir un cinturón.

En este caso optó por uno marrón claro que combinaba con sus stilettos, su bolso y los pendientes de aro dorados que escogió. Para darle un poco de vida a su estilismo escogió una mascarillas de estampado floral. Y llevó la melena suelta y lisa. En cuanto a su look beauty se decantó por enmarcar muy bien sus ojos con tonos tierra y máscara de pestañas.

Lo cierto es que Ivanka sabe perfectamente bien cómo sacarle provecho a su estilizada figura. Siempre se decanta por vestidos ceñidos o en corte "A". Al escoger tonos oscuros hace que su figura se vea aún más esbelta y estilizada.