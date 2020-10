Isabel eligió para la ocasión un look básico con el que presume de tripita

Desde que en agosto la periodista Isabel Jiménez anunciara que espera a su segundo hijo, no hemos dejado de ver como poco a poco le va creciendo la tripita. Aunque como su gran amiga Sara Carbonero suele optar por diseños de estilo boho, esta vez ha optado por uno mucho más urbano que le queda de 10.

Isabel ha sido captada mientras caminaba por Madrid con unos vaqueros pitillos premamá, un jersey gris de manga abullonada y ceñido al cuerpo con el que presumió de barriga. La estrella del outfit fueron unos botines negros con tacón medio que elevaron el look. Este tipo de botines no solo suma algunos centímetros, sino que estiliza mucho la figura, y demuestran que los tacones no están reñidos con el embarazo.

Lo cierto es que Isabel luce preciosa con su tripita, y para mantener su peso ha apostando por mantener una alimentación sana y equilibrada y se nota porque sigue en forma.

Con una coleta media y mochila en brazos y por supuesto, mascarilla, la periodista disfruta de uno de los mejores momentos de su vida a nivel personal, pero también profesional. Y es que el último proyecto de Slow Love de la mano de Cortefiel marcha viento en popa. La colección de prendas que diseñaron para el gigante de la moda, muestran el gran compromiso que tienen por el medio ambiente. Las prendas están confeccionadas con materiales orgánicos y reciclados como el algodón orgánico, el Lyocell o la técnica del responsible wash, que minimiza el uso de agua y de químicos en la fabricación del denim, fomentando así una producción sostenible y promoviendo la economía circular. El calzado es, además, made in Spain.