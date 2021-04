La modelo rusa ha vuelto a dejar a todo el mundo sin palabras con su última publicación en Instagram en la que luce un sexy juego de lencería de Victoria's Secret.

Si hace una semana semana Irina Shayk dejaba al mundo vuelto loco con un atrevido y complejo conjunto transparente creado por MUGLER, con el que corroboró por qué es una de las modelos más cotizadas de la industria, ahora con su última publicación no ha hecho más que superarse, y eso que parecía imposible.

La modelo rusa no hace más que coronarse en las redes sociales como una de las mujeres más atractivas y sensuales que han pisado la Tierra. Ya sea por sus looks sobre las pasarelas, las portadas de revista o por los anuncios, la supermodelo se mantiene como una de las favoritas del público.

Y es que cuando pensábamos que Shayk ya no podía impresionar más que como lo hizo con el impactante mono negro, con el que la modelo rusa presumía de figura de infarto, la maniquí de 35 años ha decido recordar por qué fue durante mucho tiempo uno de los ángeles preferidos de la firma de roja interior Victoria's Secret. A gatas, con una coleta infinita, un sujetador push-up, y una braguita diminuta en color rojo pasión, Irina ha enloquecido a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram.

Aunque la modelo no ha explicado nada, solamente ha escrito "She got her secret ... @victoriassecret" (Ella tiene un secreto, en castellano), asumimos que se trata de una nueva campaña publicitaria de la famosa marca de lencería, que lleva ya algunos años de capa caída tras la popularización de campañas enfocadas a la inclusión de modelos de todas las tallas.

El clip, que no dura más de 5 segundos segundos, bastó para provocar al mundo. Se ha reproducido casi 3 millones de veces en 24 horas y casi los roza los 2.000 comentarios.

Aunque ni la modelo, ni la marca estadounidense han revelado los detalles de esta nueva colaboración, estamos todos ansiosos de ver el resultado final.

Lo cierto es que Irina no ha dejado de trabajar ni un momento, su rostro sigue siendo uno de los más frecuentes de las semanas de la moda más importantes del mundo. Y aunque se trata de semanas intensas de trabajo, la modelo intentan mantener un sano equilibro con su vida privada, en especial por su hija, Léa. Nacida de su fallida relación con el actor Bradley Cooper, ambos decidieron trasladar sus residencias de manera permanente a Nueva York.

Desde entonces, y a pesar de que ninguno de los dos se pronunció acerca de su ruptura, la expareja mantiene una sana relación. Es habitual que verlos juntos paseando por la gran ciudad junto a su pequeña.