La modelo ha acaparado las miradas en una fiesta de Bulgari durante la New York Fashion Week con un estilismo sexy, sorprendente y arrebatador. ¡Y atenta a su corte de pelo 'bob'!

Cristina Delfín

Que el pantalón cargo es más 'trendy' que nunca ya lo sabíamos desde la temporada pasada (Irina Shayk, entre otras 'trend setters', nos había aleccionado sobre este aspecto en ocasiones anteriores). Lo que no esperábamos es que la modelo se atreviera a elevar su versión más urbana y denim en una de las fiestas más sofisticadas que se celebran estos días coincidiendo con la New York Fashion Week: la Bvlgari B. Zero 1. Menos aún que robara el photocall con ese estilismo atrevido y arrebatador que abogaba por un vaquero cargo XL de cintura baja, con bolsillos luminosos, colores grises y verdosos, y talante callejero que bien podía estar colgado del armario de su amor esporádico de verano y rapero, Kanye West.

¿Cómo conseguir convertir esa prenda en una de las claves de un estilismo brillante, listo para no pasar inadvertido? Con un corpiño de PVC naranja, metalizado e incendiario, de escote drástico, que ceñía su busto con firmeza para obtener un favorecedor contraste de volúmenes y que potenciaba la sensualidad del look, dejando a la vista las caderas con sus 'cut outs' laterales (a lo 'Pretty Woman') y marcando la cintura de avispa.

Un look rompedor como este no necesita grandes accesorios y detalles para brillar como bien sabe Irina Shayk, que lo combinó con sandalias de tacón alto nude y manicura discreta también en ese color, así como un peinado sencillo (un 'mini bob' con flequillo desfilado y efecto 'wet', que estrenaba y que nos ha encantado), joyas minimalistas (collar de cadena y pendientes a juego, adivinamos que de Bvlgari) y un maquillaje en tonos ligeramente anaranjados y bien iluminado, para lograr que la modelo pareciera una heroína recién salida de una película de acción.

En los últimos tiempos, la modelo se ha convertido en una de nuestras referentes del 'street style', con outfits amantes del cuero, prendas de estilo militar, botas y botines con suela track (que ella utiliza en todas las estaciones), crop tops casual y estampados 'animal print'. También, corsés superfemeninos dignos de una serie de 'The Bridgerton', con ballenas y aberturas laterales que combina con pantalones de tiro muy bajo (sí, ella, como Bella Hadid, apuestan por el regreso de esta mítica silueta de los 90).

También sus apuestas 'beauty' suelen ser de lo más inspiradoras y el corte 'bob' corto con flequillo breve con el que nos ha sorprendido, y que es una estupenda fórmula para sanear el cabello tras el verano, ya figura entre nuestros favoritos.

