El outfit urbano que querrás copiar.

Clara Hernández | Woman.es

La primavera neoyorkina está siendo templada y durante las últimas semanas Irina Shayk no ha dejado de proporcionarnos looks de entretiempo perfectos para pasear por la Gran Manzana, tanto para días de lluvia (nos fascinó con gabardina y botas) como para tardes más soleados, para los que ha recuperado la cazadora de cuero de estilo motero más clásica.

- Los leggins de ciclista que triunfarán esta temporada y hacen efecto plano.

- ¿Odias las mallas de ciclista? Emily Ratajkowski te enseña cómo combinarlas.

Ahora, la modelo ha vuelto fascinarnos con otro look válido para temperaturas algo más cálidas y con el que convencernos no solo de que el denim es una garantía de éxito y que nunca importa abusar de él, sino de que hoy mismo debemos sacar los leggins de tipo ciclista de nuestro armario, en el caso de que aún no los hayamos estrenado, o rendirnos a su poder —aunque hayamos jurado que nunca lo haríamos— para convertirlos en el 'must have' de nuestras salidas.

¿Por dónde empezar la lección de estilo? Irina ha utlizado una camisa-vestido con tela vaquera de color azul denim oscuro XL por fuera del pantalón, gorra de visera plana a juego y, debajo, unas mallas negras muy cortas, por encima de la rodilla, que asoman apenas unos centímetros por debajo del bajo del top. En resumen, un juego de volúmenes (lo extragrande y lo 'tight') que estiliza y con el que ella ha podido lucir piernas infinitas.

Para completar el estilismo, Irina ha recurrido al calzado que ha empleado en la mayor parte de sus estilismos del último año: las botas de estilo militar, aunque en esta ocasión ha prescindido de las Dior con cordones que la hemos visto en otras ocasiones y ha optado por otro de los hits del 'street style': las 'chunky boots' sin cordones y suela gruesa en color negro que han brillado en aceras y desfiles durante los últimos meses. ¿Más? Gafas de sol, el complemento inseparable de la modelo.

¿Ya te has convencido de que las mallas de ciclista no sirven solo para hacer deporte?

Mira algunos de los modelos que brillan en las marcas y en la calle.