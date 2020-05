Irina Shayk tiene la combinación más elegante y urbana para los días de lluvia: gabardina + bota militar

Ideal.

Cuando Paula Echevarría está en su casa disfrutando de las mieles del rico sol en bikini, las hay que todavía no tienen tanta suerte. Este es el caso de Irina Shayk, quien se encuentra en Nueva York pasando la cuarentena en compañía de su hija, Lea. Ambas salieron a disfrutar de un paseo bajo la lluvia y ahí pudimos comprobar, una vez más, que la modelo rusa es todo un icono de estilo. Que ya lo sabíamos, pero por si quedaba alguna duda.

Para resguardarse del frío y pisar con mucho estilo por los charcos de la ciudad de los rascacielos por excelencia, Irina Shayk se decantó por una gabardina larga y un tanto holgada en color beige que combinó con un pantalón y un top de la misma gama de colores. Un look urbano y cómodo para una salida de chicas al parque.

Eso sí, la modelo no se olvidó de proteger sus pies y lo hizo con un calzado que causó auténtico furor la temporada pasada: las botas militares. En su caso, Irina ha optado por el modelo 'Diorcamp' de, obviamente, la firma Christian Dior.

Sin embargo, tenemos que decir que estamos escribiendo este artículo, no solo por el look de Irina, si no porque la fotografía con la que nos hemos encontrado no tiene desperdicio. En ella podemos ver a la pequeña Lea, fruto de relación con su expareja Bradley Cooper, tirando del carro... ¡con Irina montada en él!

De verdad que esta imagen nos ha alegrado el día. Que, por cierto, las botas de agua de la niña son una maravilla y son, como no podía ser de otra manera, de la firma Burberry, una de las preferidas de Irina Shayk. Por cierto, si te gustan las botas de la modelo, que sepas que puedes hacerte con ellas en la web de Dior. Eso sí, prepara la tarjeta de crédito porque tienen un precio de 750 euros.