Irina Shayk sabe cómo combinar los calcetines blancos con traje (y que quede bien)

Aunque parezca broma, la moda nos ha enseñado durante hace años (y ahora Irina Shayk) que los calcetines blancos sí se pueden combinar de forma elegante y que no son solo para los looks más casuales o 'sporty'.

Este ha sido, sin lugar a dudas, uno de los looks más arriesgados de Irina Shayk desde que se mudase a la Gran Manzana para disfrutar de una mayor privacidad a la hora de criar a su hija Leah, fruto de su ya extinta relación con Bradley Cooper. Desde entonces, no hay día que los paparazzi no nos ofrezcan imágenes de la top model rusa paseando por las calles de Nueva York y aunque ya estamos acostumbrados a algunos de sus looks más vanguardistas, lo cierto es que este último nos ha maravillado.

La modelo ha decidido combinar un traje de chaqueta de rayas cuyo pantalón llega por encima del tobillo con unos calcetines blancos. Sí, como lo lees. Tanto que nos dan pánico los calcetines blancos, ahora resulta que no solo se llevan con traje, sino que hay que dejar que se vean. Sin embargo, la fórmula del éxito la tiene Irina ya que es fundamental el tipo de calzado con el que se combinan. Atenta.

La clave está en combinarlos con unos zapatos de cordones de estética masculina y de suela gruesa como lo son los Dr Martens que ha escogido Irina. Se trata del modelo 1461 de tres ojales, famosos por ser muy representativo de la estética 'british punk' en la década de los 80.

Además, este icónico diseño está siempre disponible en la web de Dr. Martens y actualmente están a la venta en varios colores por un precio de 159 euros.

No es la primera vez que te hablamos de los calcetines como de tus aliados perfectos para bordar un look de diez. Accesorio altamente incomprendido por la sociedad (un poco de dramatismo 'fashion' nunca viene mal), a veces podría parecer que nos avergonzamos de ellos y quizá sea porque no les damos la importancia suficiente. En el caso de Irina, por ejemplo, su look hubiese pasado mucho más desapercibido si se hubiese decantado por unos calcetines, digamos azules.

Porque aunque no lo creas, los calcetines también pueden llevarse con looks de invitada (para las más atrevidas, eso sí). Solo hace falta saber cómo combinarlos y qué modelo elegir. Fue Georgina Rodríguez la que también nos enamoró recientemente al combinar un jersey con el emblemático monograma de Loewe en relieve, vaqueros pitillo con calcetines blancos altos por encima, un cinturón azul claro, gorrito tipo bucket de piel en tono camel y bolso modelo Puzzle en combinación de tonos neutros.