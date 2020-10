La modelo tiene la mejor combinación de trench, botas y falda mini del otoño.

Irina Shayk no pierde oportunidad para convertir la calle en una pasarela. La modelo de 34 años, se dejó ver caminando por Nueva York con un look perfecto para un día de lluvia con blusa negra y falda corta a juego y un trench impermebale también en negro que es digno de copiar.

Así una vez más la supermodelo rusa se convierte en nuestra principal inspiración a la hora de crear nuestros outfits para estos días en los que la lluvia dice presente. Salir de casa cuando llueve no tiene por qué ser una idea imposible, menos si combinas una gabardina y botas de agua con tanto estilo como Irina

Partiendo del clásico 'total black look', la también musa de Donatella Versace, ha rescatado este trench negro, con el largo perfecto -hasta la pantorrilla- y los imperdibles cuadros en el forro que nos dicen dos cosa: solo puede ser de Burberry, y que nunca pasará de moda. Y si no quieres invertir al rededor de 3.000 euros en esta prenda, no te preocupes nosotras te presentamos modelos igual de bonitos pero a precios más asequibles aquí.

La top añadió color y estilo a este outfit con unas botas de agua en color crema de Chanel que ya había usado con anterioridad y que por ende la convierten en las su calzado de otoño/lluvia preferido. Lo maravilloso de estas botas de la firma francesas que elevan las típicas botas de hule a otro nivel. En este caso, su diseño con tacón bajo y ancho es toda una fantasía. Se trata de un modelo bicolor en nude y negro que nos encanta.

La siguiente parte a evaluar en su look es el conjunto de falda y camisa que ha escogido. Todo negro, el 'crop top' dejaba ver un poco su tonificado vientre y una minifalda de vuelo. Ambas piezas en tejido satinado.

Con este look nos queda claro una cosa, a Irina ni la lluvia la detiene.