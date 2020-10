Irina Shayk nos ofrece un truco de estilismo inesperado: combinar unas mallas de ciclista con botas Uggs

Desde hace años que Irina Shayk se ha convertido en una de las encargadas de llevar las tendencias de la temporada al street style. Con cada uno de sus looks, la modelo nos ofrece una lección de estilo que desde luego guardamos en nuestro manual de estilo.

Ya el verano pasado se adelantaba a las tendencias con sus looks tie-dye y la estética athleisure y este otoño le ha dado una vuelta de tuerca a este estilismo para adpatarlo al clima. La modelo ha salido con su hija Lea De Seine Shayk Cooper y nos ha vuelto a dejar una tierna estampa en la que la vemos empujando el carrito de su pequeña y con un look que nos eseña a combinar una prenda que desde hace temporadas se ha convertido en un must. Las mallas ciclistas y las sudaderas tie-dye se han convertido en las prendas favoritas de la modelo para esos días en los que le apetece ir más cómoda y relajada.

Irina Shayk, para un paseo con su pequeña por las calles de Nueva York, apostó por unas mallas de ciclista a conjunto con un sudadero con estampado tie-dye y presten mucha atención, unos botines bajos rosados de Ugg –que como cada invierno serán tendencia, por supuesto–.

Se trata de un look sencillo, formado por prendas que seguramente todas tenemos en nuestro armario y que, hasta que no se lo hemos visto, no sabíamos que podía funcionar. Además, aunque combinar las mallas de ciclista con una sudadera es un acierto, esta conjunto viene de maravilla para esta temporada en la que hace frío por la mañana y calor por la tarde.

A la top se le ocurrió mezclar este conjunto de mallas ciclista con unos botines bajos de Ugg, en color fucsia que están a la venta por 149,95 euros y nos dejó un look de 10 puntos. ¡Gracias Irina por tanto!