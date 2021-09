¿Tienes un evento este mes y aún no sabes qué ponerte? Lucía Bárcena nos soluciona este problema al descubrirnos un vestido joya bicolor de moda eterna.

Cecilia Franco

Ya no todo es tan complicado como nos lo pintamos nosotras mismas. Es cierto que cuando recibimos una invitación a esas BBC (bodas, bautizos y comuniones), nuestra cabeza no puede dejar de pensar de forma constante en el look para la ocasión. Pero desde que Lucía Bárcena nos ha descubierto el vestido bicolor, todo ha cambiado gracias a su elegancia indiscutible y la originalidad que no pasa de moda.

¡Atención invitadas del mundo! Septiembre es el mes de guardar bikinis, maletas y retomar aquellos eventos pospuestos por nuestros seres queridos. Llevas todo el verano comiéndote la cabeza con los preparativos y buscando inspiración en las redes sociales. Ahí es cuando entran en acción las que más saben de moda y, ¡magia! Todo solucionado.

Si tienes dudas a la hora de encontrar un vestido de invitada, eso es porque no has rastreado el 'feed' de Instagram de Lucía Bárcena. Ella que hace unos meses dio el "sí quiero", ha demostrado que tiene las ideas muy claras para encontrar vestidos que marquen la diferencia pero, sobre todo, en tendencia eterna.

La 'influencer' que hace unos días nos demostró que el vestido blanco se lleva con bolsos de crochet, ahora se cuela en el armario de invitada para confirmar algo que venimos viendo en Instagram desde hace un tiempo. Las invitadas de septiembre no se conformarán con un LBD, porque apostarán por vestidos bicolor como el que lució hace poco Rocío Osorno.

El 'black & white' está de moda y, si no, observa el último 'post' de Lucía. Solo podemos decir que es una maravilla, una joya que cualquier invitada desearía tener. ¿Por qué? Porque es básico y original, muy original. Pertenece al diseño 'Antilla' de la firma Colour Nude (235 €) de corte midi y tafeta y escote de volantes que hace de este vestido, un sueño hecho realidad.

¿Tienes un evento? Con este vestido y unas bonitas sandalias de tacón a juego con el 'clutch', no necesitarás nada más. Y si, por el contrario, no tienes ningún evento a la vista y no te convencen los 'total looks', apunta esta opción bicolor para cuando surja cualquier plan especial. ¡Vaya descubrimiento!