¿Bodas? ¿Comuniones? Septiembre viene cargadito de muchos eventos y en Zara encontrarás el vestido estrella con el que deslumbrarás por muy poco.

Cecilia Franco

La temporada de bodas, bautizos y comuniones no ha terminado. Aunque puede que hayas sentido un pequeño parón por las vacaciones, es cierto que para muchos no ha hecho más que empezar. Bodas, bautizos, pero… ¿comuniones? Sí, debido a las restricciones por el coronavirus son muchas las familias que celebrarán las comuniones de sus pequeños ahora en septiembre. Sin embargo, da igual el tipo de evento que sea que, a la hora de encontrar el look de invitada perfecta, se convierte en todo un quebradero de cabeza para muchas. Zara esta nueva temporada ha venido a facilitarnos la vida con vestidos lenceros, como el que hemos encontrado por menos de 30 euros, para que no tengas más excusas. ¡Y triunfarás!

El gigante de Inditex no ha dejado de sorprendernos en ningún momento. Y aunque siempre hemos pensado que para convertirnos en las súper invitadas del año debíamos recurrir a la originalidad más rebuscada, Zara se ha encargado de que disfrutar de ese evento sea nuestra principal finalidad.

Hace algunos meses en Zara descubrimos el vestido de invitada más dulce y rentable, y nos dimos cuenta que en ocasiones especiales la sencillez triunfa. Aunque insistamos en seguir las claves de Grace Villarreal para ser las invitadas top, tras mucho investigar tenemos claro que nuestra solución tiene que ver con el mundo lencero y los tonos rosas más dulces.

¿Y complementos? El bolso con abalorios de Zara será perfecto y combinará a la perfección con el vestido de invitada que hemos encontrado allí mismo. ¡Un dos por uno!

Un diseño ideal porque su tejido lencero aportará ese aire sofisticado de lujo y su tono rosa claro enamorará. Su corte cruzado y el detalle de los botones ayuda a este diseño a subir un peldaño más en nuestro ranking 'fashion' visto en Zara, alcanzado así el 'top 1'. Por otro lado, destacamos su corte midi y abertura que ayudarán a que tus 'taconazos' deslumbren. ¿Puede ser más espectacular?

Te sentirás todo una princesa de cuento por tan solo 25,95 €. ¿Quién dijo que el look de invitada perfecta requiere de mucha inversión y quebraderos de cabeza? Sabes que has encontrado el vestido perfecto cuando sientes amor a primera vista y con este diseño, lo ha sido. Pon un vestido lencero rosa en tu vida y arrasa en cualquier evento al que te presentes.