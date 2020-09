'Instaroyals': estos son los 'influencers' de sangre azul con más poder en el mundo de la moda (y hay una razón por la que la reina Letizia no está en la lista)

Cada una de las apariciones -tanto en Instagram como en actos oficiales- de Rania de Jordania, Kate Middleton, Máxima de Holanda o la reina Letizia genera un imparable interés internacional por su vestidor. No hay duda: las casas reales marcan tendencia. Así es el 'efecto royal'.

SILVIA VÁZQUEZ | WOMAN.ES

Pongámonos en situación. El día que la reina Letizia visitó las Islas Canarias con un look de 25 euros de las rebajas de Zara, el interés 'online' por este vestido aguamarina se disparó hasta convertirlo en la prenda más popular de la marca de los últimos seis meses a nivel global. Cuando Rania de Jordania publicó una imagen en Instagram con una blusa rosa de lunares de Off-White, las búsquedas para tops de la firma aumentaron un 42% y cada vez que Kate Middleton sube una foto a su perfil, llega a más de 12 millones de personas, de los cuales un 63% se sienten atraídos por el mundo de la moda y la belleza.

Resulta obvio que no se trata de hechos aislados; las 'royals' marcan tendencia en todo el mundo y se han convertido en auténticas 'influencers' tanto en sus actos oficiales como en sus redes sociales. "La moda, más que ningún otro elemento de la institución, permite a las familias reales acercarse a la sociedad del momento", resume el informe Royal Fashion 2020 de Lyst, que analiza los grandes hitos en la materia de los últimos meses estudiando datos de búsqueda en Google, estadísticas en redes y hábitos de compra de más de nueve millones de usuarios.

- Los mejores looks de la reina Letizia en su gira por España

- Los mejores vestidos de novia de la realeza a lo largo de la historia

Gracias a estos datos la plataforma global de búsquedas de moda ha elaborado una lista con los 'influencers' de sangre azul más populares en Instagram -encabezada por el príncipe Hamdan Al Maktoum de Dubai y en la que también se menciona a la reina Raina, Achileas de Grecia, los príncipes Carl Philip y Sofía de Suecia, Charléne de Mónaco o Amelia Windsor- y no, la reina Letizia no aparece en ella por la sencilla razón de que la casa real española no cuenta con un perfil oficial en esta 'app', pero las reacciones que provocan sus elecciones de vestuario nos hacen intuir que, de hecho, es una de las más influyentes.

Los looks a juego de la Familia Real en Mallorca Ver 7 fotos

Según apunta el estudio, cuando doña Letizia Ortiz recuperó su icónico vestido de Roberto Torretta en el primer evento de noche post-Covid, las búsquedas para vestidos rojos subieron un 23% a escala global y gracias a uno de sus 'outfits' más comentados del verano -un vestido blanco de estilo 'boho' que combinó con alpargatas- la firma Charo Ruiz Ibiza aumentó su fama en un 353%.

El rey Felipe VI tampoco se queda fuera de este informe y es que parece que gracias a las camisas de lino sueltas que ha llevado en su gira oficial por España, las búsquedas para esta prenda aumentaron un 56%.

Y no son los únicos. Los 'royals' británicos (sin contar ya a Harry y Meghan) también gozan de una gran aceptación 'fashion'. Por ejemplo, los jerséis amarillos o las camisetas de rayas marineras vivieron un momento de éxito durante la pandemia gracias a las reuniones por videoconferencia de los duques de Cambridge.

Y hay más: el interés por el verde esperanza se duplicó después de que Isabel II, "conocida por llevar colores vivos para poder ser vista desde la distancia", se dirigiera a la nación vestida con este tono y, tan solo 48 horas después de la boda de la princesa Beatriz de York, que caminó hacia el altar con el mismo look nupcial que lució su abuela la reina Isabel hace 56 años, las búsquedas de vestidos de novia vintage ascendieron un 297%.

Queda claro; "con una sola aparición en público, los miembros de la realeza son capaces de agotar prendas, colapsar webs de marcas o lograr que una pequeña firma local salte a la fama internacional" y es que, tal como sintetiza el informe de Lyst, algunos 'royals' son, en pocas palabras, "increíblemente influyentes en el mundo de la moda".