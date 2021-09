Este dos piezas de Inés Domecq de su firma The IQ Collection te convierte en la perfecta invitada

La diseñadora ha vuelto a demostrar lo bien que se desenvuelve en las bodas con un diseño que pertenece a la colección que lanzará con su marca próximamente.

Julia García

Se nos acaban los adjetivos para calificar los estilismos de Inés Domecq en el circuito de eventos. Es la referencia a la que siempre conviene acudir en busca de inspiración cuando se trata de elegir look para una boda porque sabes que, se trate de la época del año de la que se trate, vas a acertar si te fijas en ella. Si hubiera un título de perfecta invitada, sería sin duda para la diseñadora.

Solo en esta temporada en la que las celebraciones se han acumulado nos ha dejado grandes outfits para el recuerdo. Desde el vestido firmado por Silvia Tcherassi que llevó en el enlace de Lucía Bárcena y Marco Juncadella hasta el que pertenece a su marca The IQ Collection con el que sorprendió cuando se dieron el "sí, quiero" Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, en todas ellas nos dejó con la boca abierta.

En la última de sus apariciones no iba a ser menos y por eso no podemos más que volver a alabar su elección para no perderse el gran día de Lucía Martín Alcalde y Santiago Benjumea.

De nuevo se coronó como la mejor vestida de la fiesta, esta vez con dos piezas que aún no están a la venta porque pertenecen a la nueva colección que está a punto de ver la luz del sello que dirige junto a Virginia Pozo.

Esta combinación juega con las asimetrías de ambas partes gracias a una falda midi en color chocolate confeccionada en seda y una vaporosa blusa en un suave tono maquillaje de manga larga con cuello alto, hombreras bien marcadas, drapeado en el escote y una pequeña capa, a la que añadió un cinturón de piel para lograr un efecto estilizador y unas sandalias de tacón a juego con el pequeño bolso de mano.

Para completar tan elegante dúo -la aristócrata se ha convertido en toda una experta en los conjuntos de dos prendas tanto en clave formal como en contextos más desenfadados-, Inés Domecq optó por recoger su melena en un sencillo moño alto y unos llamativos pendientes que generaban un contraste de lo más especial.

Junto a la creativa pudimos ver también en la boda de Lucía Martín Alcalde y Santiago Benjumea que tuvo lugar en Madrid al matrimonio de influencers formado por María García de Jaime y Tomás Páramo y a la diseñadora Inés Martín Alcalde, hermana de la novia y responsable de muchos de los sofisticados looks que se vieron en esta celebración.