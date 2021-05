Las claves de estilo de Inés Domecq, la diseñadora que viste a la reina Letizia

Falda midi, camisa con lazada, complementos potentes... El estilo de Inés Domecq arrasa y por eso la reina Letizia ya la tiene en su radar fashion y vistió una de las piezas de la colección de Inés en la inauguración de FITUR.

SILVIA VÁZQUEZ

Inés Domecq lleva tiempo siendo toda una 'trendsetter', pero la apuesta que hizo la reina Letizia por uno de sus aclamados diseños la ha puesto de rabiosa actualidad. Aunque no ha sido el único momento en el que Inés ha sido protagonista en nuestra web, dado que desde hace ya un tiempo seguimos sus pasos estilísticos. De hecho, fue en marzo de 2019 cuando Inés nos sorprendió con un look de entretiempo elegante y atemporal en el que, sin embargo, no faltaban los toques de tendencia.

Una vez más, la jerezana demostró haberse ganado a pulso su lugar en la lista de las mujeres más sofisticadas de España, en esta ocasión gracias a un conjunto en tonos claros que es ideal para darle la bienvenida a la primavera. Inés brilló con sus elecciones de moda durante el estreno de la ópera 'La Calisto' en el Teatro Real de Madrid, donde se citaron numerosos rostros conocidos del panorama nacional.

Analizamos su look prenda por prenda.

Inés Domecq, la invitada 10 cuyo mejor accesorio es la personalidad Ver 16 fotos

- Falda 'midi' versátil. Es el corte más buscado de la temporada y la 'it girl' lo luce en su versión más larga (casi hasta el tobillo) y en un suave beige, lo que convierte esta pieza en un básico de fondo de armario. Además, sirve tanto para una ocasión especial como para un conjunto 'working'. En definitiva, una alternativa de diez al traje de chaqueta, una de sus elecciones fetiche.

- Camisa blanca renovada. En una temporada en la que el blanco es el rey absoluto, la 'it girl' no se conforma con lo básico, sino que ha ido un paso más allá apostando por un modelo con lazada que desprende romanticismo, aunque la ha llevado sin atar.

- Abrigo crudo. Lo resumiremos en una sola palabra: IM-PRES-CIN-DI-BLE. Este diseño extralargo estiliza la figura y es perfecto para aportar luz a los 'outfits' de entretiempo que quieren dejar atrás los habituales colores oscuros de los meses de frío.

- Complementos con personalidad. Las sandalias de tacón, la cartera de mano y, especialmente, el cinturón elevan el look mientras le aportan tendencia y un golpe de color. El 'animal print' sigue sumando puntos esta primavera y el burdeos contrasta con el resto de tonos acaparando gran parte del protagonismo. También los pendientes XL, tal como dicta la última moda de accesorios, aportan un plus a este conjunto con el que Inés Domecq ha vuelto a dejar claro que maneja a la perfección su armario para las apariciones en público.

- La reina Letizia brilla en FITUR con un mono de Inés Domecq.

- El vestido de Inés Domecq para la reina Letizia en la confirmación de la princesa Leonor.

- Todos los diseños de The IQ Collection.

- Las claves de estilo de Inés Domecq.

Más que las prendas por separado, quizás lo más llamativo de su look sea la forma en que interactúan los colores, jugando con la suavidad del beige (las tonalidades pastel siguen en auge esta primavera), la pureza del blanco (el color estrella del momento en ropa y calzado) y la potencia del granate (que le da una pincelada de diferenciación al resultado final). Y es que no hay duda que si hace un tiempo evitábamos algunas combinaciones (rosa + rojo, azul marino + negro o blanco + beige) ahora la moda disfruta con este tipo de riesgos estilísticos y los premia. ¡Maravillosa, Inés Domecq!