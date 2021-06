Las redes están divididas: ¿Es apropiado este look de Kim Kardashian para visitar el Vaticano?

Clara Hernández

Que Kim Kardashian no renuncia ni al glamour ni a los looks más impactantes cuando se encuentra de turismo, visitando una ciudad (y cuando el resto de mortales optamos por prendas cómodas y versátiles), es algo que ha quedado patente en distintas ocasiones. Sin embargo, sus elecciones de moda en su último viaje a Roma (Italia) no solo han sorprendido, sino que han incomodado a algunos usuarios en las redes, que han criticado el outfit que la empresaria lució en concreto en el Vaticano, sede central de la Iglesia Católica Romana.

Lejos de optar por un outfit sobrio para adentrarse en la Basílica (donde está prohibido acceder con tirantes y pantalones cortos, y recomiendan "el recato" a la hora de vestirse), Kim Kardashian escogió un impactante vestido de encaje del color de la pureza (blanco) ajustado y semitransparante largo, con numerosos 'cut outs' (esas aberturas que abundan en su armario) en el vientre y hombros al aire que contrastaba con una de las imágenes que ha recogido del interior y compartido en su perfil de Instagram, la cual muestra a una monja vestida con hábitos junto a un confesario.

Además, Kim ha recorrido, con admiración, bóvedas, cúpulas, pasillos centrales, esculturas de la Piedad y altares con pan de oro. ¿Tal vez la ex de Kanye West consideraba que un lugar tan majestuoso requería un look a la altura (y que ha combinado con sandalias de tacón descubiertas y grandes gafas de sol? Lo cierto es que, en todo momento, Kim se ha cubierto con una chaqueta larga negra para acceder a todos los lugares de la Santa Sede.

Más 'casual' ha sido la indumentaria que llevaba, horas antes, para conocer el Coliseo, con unos shorts cortos, sandalias escotadas de tacón y top con estratégico 'cut out' (lo último, perder la sensualidad).

Además de protagonizar algunas de las fotografías más comentadas del día, Kim ha copado titulares después de anunciar que estaría presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 por su trabajo como diseñadora, ya que había sido la elegida para vestir al equipo olímpico y paraolímpico de Estados Unidos con su marca, Skims.

Se trata de patrones sencillos, tejidos naturales y colores neutros que incorporan la bandera de estrellas y franjas horizontales de su país, así como los emblemáticos aros cruzados entrelazados de la competición.

Lo mejor es que los diseños estarán pronto a la venta para el gran público.