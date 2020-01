El impactante cambio de look de Blake Lively

¡Ni su hermana la reconoce!

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Blake Lively está demostrando que es una de las actrices más versátiles de Hollywood. Tras saltar a la fama internacional con la serie 'Gossip Girl' y enamorarnos con su personaje de Serena Van der Woodsen, con el paso de los años la actriz se ha centrado en papeles un tanto más elaborados y que la han llevado a tomar riesgos tanto a nivel interpretativo como a nivel físico. Ahora que las nominaciones a los Oscar han sido anunciadas, hemos podido ver cómo Charlize Theron se ha hecho con una como Mejor Actriz por convertirse, gracias a prótesis y a efectos especiales, en la periodista Megyn Kelly en la película de 'The Bombshell'.

Así pues, Blake toma nota de las mejores y por eso no ha dudó en aceptar el papel protagonista de la película 'The Rhythm Section'. Una cinta en la que da vida a Stephanie Patrick, una mujer que pierde a toda su familia en una accidente de avión. Muy afectada, comienza a investigar el siniestro para descubrir que no fue algo accidental. Es ahí cuando decide adoptar la identidad de un asesino y así encontrar a los causantes de su tragedia.

Para ello, Stephanie tendrá que 'camuflarse' y de ahí que Blake Lively se haya tenido que someter a varios cambios de look en esta cinta. Película en la que, todo sea dicho de paso, comparte protagonismo con Jude Law. A menos de dos semanas para que 'The Rhythm Section' se estrene en Estados Unidos, la actriz ha querido compartir en Instagram el cambio más radical de todos. Tanto que su hermana le ha comentado en la fotografía "irreconocible, me encanta, ¡no puedo esperar!".

Un espectacular cambio que ha sido posible gracias a las expertas manos de Vivian Baker, una de las mejores maquilladoras de Hollywood. De hecho, fue ella la que convirtió a Charlize Theron en Megyn Kelly, papel del que os hablábamos al inicio de este artículo. ¿Deseando ver a Blake en 'The Rhythm Section'? Aquí te dejamos su tráiler para que vayas abriendo boca.