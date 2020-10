Jamás nos habríamos imaginado lo bien que puede llegar a quedar un chaleco masculino sobre una camisa blanca 'oversize' hasta que hemos visto a Teresa Andrés Gonzalvo

Y nos hemos enamorado.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hay una prenda que no falta en el armario de las 'fashionistas'. Efectivamente, hablamos de la camisa 'oversize' blanca. Es un básico atemporal que combina con absolutamente todo y, aunque no lo creas, puede dar mucho juego a nuestros looks.

Y si hay alguien a quien no se le escapa ni un estilismo con esta prenda, ella es Teresa Andrés Gonzalvo. La 'influencer' nos regaló hace menos de una semana un look de lo más inspirador protagonizado por una camisa XXL con la que cautivó a todos sus 'followers' de Instagram. Pero si creías que nada podría superar esa forma de llevar la prenda, espérate a ver el último 'outfit' que la 'it girl' ha mostrado en su perfil de esta misma red social.

Al ver esta imagen hay una cosa que nos ha quedado clara (y que ya sospechábamos), y es que Teresa Andrés Gonzalvo siempre ha sido capaz de adelantarse a las tendencias, ya que la foto que ha compartido es de ella misma disfrutando de un helado en Roma, ciudad en la que vivió hace tres años, con un look propio de las tendencias de moda actuales.

El estilismo está protagonizado, además de por la camisa blanca 'oversize', por un chaleco masculino. Y es que, efectivamente, jamás nos habríamos llegado a imaginar lo bien que puede quedar esta combinación de prendas hasta que la hemos visto a ella.

¿El truco? Muy sencillo: llevar la camisa con los tres primeros botones desabrochados, para dejar ver parte del cuello y del pecho, y añadir por encima un chaleco masculino. En concreto, el de Teresa es de estampado de cuadros grises, y combina fenomenal con el look en el que predominan colores neutros como el blanco, el negro o el gris.

Y es que no debemos olvidarnos de que este tipo de chalecos son tendencia y parece que han regresado para quedarse, pues son capaces de dar un toque de elegancia "muy dandi" a cualquier estilismo y los encontramos en los escaparates de las principales firmas de moda.

Teresa lleva esta combinación de prendas por encima de unos shorts y con botas extralargas negras. Y lo cierto es que nos parece una propuesta muy inspiradora para nuestros looks de otoño, ¿no lo crees?