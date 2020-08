Tú, que huyes de las mallas de ciclista, Zara tiene unos pantalones deportivos más cómodos y ponibles que adorarás este otoño

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Ya te lo advertimos hace unas semanas “no guardes las mallas de ciclista cuando llegue el otoño porque las vas a usar con sudadera”. Y, oye, que no tendremos nosotras conexión directa con Inditex, que nuestra redacción tampoco estará comunicada con un túnel secreto con las oficinas de Amancio Ortega en Arteixo, pero, ojo, que a nadie le quepa duda de que algo sincronizados sí que estamos porque unos días después de contaros nuestro descubrimiento han aparecido en la web de Zara unos pantalones de deporte más cómodos y ponibles que los ‘bike shorts’ que arrasaron en el 'street style' de la Semana de la Moda de Copenhague.

Aunque con el calor que estamos teniendo estos días cuesta activar el modo ‘el otoño está cada vez más cerca y te vas a tener que olvidar de los vestidos de flores, los bikinis, las sandalias y las faldas midi’, en breve tendremos que hacer el cambio de armario. Aprovechando los huecos que nos van a quedar libres -de un cambio de armario hay mucha ropa que no sale ilesa y acabamos donando o reciclando-, lo más probable es que nos animemos a ir de compras y este otoño 2020 lo que tenemos más que claro es que no nos va a faltar unas mallas de ciclista. Eso sí, Zara ha pensado en esas que no quieren abrazar la tendencia que subieron a la pasarela Chanel, Fendi, Jacquemus, Jil Sander y Miu Miu y ha creado unos pantalones de deporte cómodos a los que le vamos a dar el mismo uso que a los ‘bike shorts’.

En la nueva colección de Zara hemos fichado unos shorts de punto -son tan suaves que nada tienen que envidiarle a los peluches- de color rosa pastel con cinturilla con cordón que cuestan 19,95€. Además los podemos combinar con una sudadera en el mismo tono, aunque también nos los imaginamos con un jersey de punto grueso, una camisa masculina y unos salones.

¿Aceptamos barco? Nosotras estamos más que convencidas, amigas. Pero si eres de las que prefiere no salirse de lo convencional, aquí va nuestra selección de mallas ciclista.