La colaboradora del programa Marta Hazas apostó por un total look de Zara que, además de aunar todas las tendencias de la primavera-verano 2021, es de lo más favorecedor.

PILUCA SANTOS

El idilio entre Zara y las famosas no es nada nuevo y Marta Hazas no es la excepción. La colaboradora de ‘El Hormiguero’ confió en la firma de Amancio Ortega para su visita al programa, que el pasado lunes arrancó la semana con una entrevista a la modelo Helen Lindes.

Cuando cruzas la puerta de Zara sabes con cuánto dinero entras, pero no con cuánto vas a salir pero con algo menos, seguro. Que si un vestido para todos los días, un top para salir a cenar con tus amigas que después de mes sin veros por fin habéis conseguido cuadrar agendas, un bikini para ir el fin de semana en la playa… ¡es imposible caer en la tentación de no comprar algo!

Ese sentimiento parece que no es solo nuestro, amiga, y Marta Hazas ha caído rendida a una de las tendencias más virales de la colección primavera-verano de Zara, los cuadros Vichy, aunque no es la primera vez. Hoy asociamos este estampado tan icónico con looks que casi rozan lo infantil, pero se hizo famoso allá por 1959 cuando la actriz Brigitte Bardot, en su boda con Jacques Charrier, escogió un vestido de novia con este 'print'. Fue un íntimo amigo, el diseñador Jacques Esterel, quien le animó a romper con la tradición nupcial y apostar por un vestido de corte New Look de Dior con estampado de cuadros Vichy en rosa y blanco y detalles de encaje blanco. Y esta primavera 2021 está siendo la estrella de los modelitos más comentados.

El nuevo look de Marta Hazas es un conjunto que, aunque cuenta con un estampado informal como los cuadros Vichy, en tonos blanco y azul bebé, es muy elegante. Está compuesto por un top asimétrico ‘one soulder’ (29,95 euros) y una falda midi (29,95 euros). Y es precisamente la falda la que marca la diferencia y le da un toque sofisticado con ese tipo de largo. Completó el conjunto con

