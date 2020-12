Será la combinación perfecta.

Cecilia Franco | Woman.es

Estábamos deseando que llegara el frío de verdad, y cuando llega nos hemos llevado una gran sorpresa. Los jerséis calentitos y las botas altas, aunque son un básico de nuestro armario (por eso de que son calentitos) han pasado a un segundo plano. Las sobrecamisas de cuadros y las botas militares estilo track abarrotan las tiendas y, con ello, armarios como el de Hiba Abouk.

Las tendencias van y vienen, eso todas lo sabemos. Nos enamoramos de las camisas de entretiempo, tanto que se han quedado en nuestro armario. Las famosas sobrecamisas de cuadros, o también conocidas como 'shaket', han conquistado el street style y nos ofrece 'lookazos' como el de Hiba Abouk.

-Rocío Osorno encuentra la sobrecamisa de Pull que será tendencia esta temporada.

-Nos encanta la sobrecamisa que tiene María Pombo.

La sobrecamisa como la que ha llevado Hiba ha conseguido hacer sombra a todo nuestro armario. Y no lo decimos nosotras, no hay más que ver los looks de las celebrities para confirmar que tanto las sobrecamisas como las botas militares de suela track nos han conquistado.

Hiba Abouk desborda 'estilazo' allá por donde va. Ya nos enamoró con el vestido de invitada perfecto para el otoño y ahora, nos propone un look 'street style' básico que todas llevaríamos en el día a día.

Aunque las sobrecamisas efecto cuero también están arrasando, las 'shaket' les arrebatan el puesto en los días más fríos por su tejido tipo lana que abriga más. Con ella lograrás crear un look de superposiciones ideal y calentito perfecto para el día a día.

Hiba Abouk no se ha hecho esperar y se apunta a esta moda de la sobrecamisa tipo leñador combinada con otra gran tendencia del momento: las botas track.

La actriz ha apostado por un look de sobrecamisa de cuadros que ha combinado con una camiseta blanca de hombros caídos, vaqueros estilo 'mom' y botas militares con suela track. Un 'lookazo' cómodo y a su vez, con mucho 'estilazo'. ¿Aún no te has animado con las botas track o las sobrecamisas? Cuando veas el look de Hiba Abouk estarás deseando hacerte con todas las sobrecamisas de nuestras tiendas 'favs'.