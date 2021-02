Dice Hiba Abouk que con un pantalón blanco no hay nada como una camisa anudada y así lo ha llevado al nuevo programa de Dani Rovira

La actriz ha sido una de las invitadas a este show emitido por Televisión Española.

Woman.es

Hace tiempo que el pantalón blanco superó el trago de no poder ser utilizado en invierno para pasar a convertirse, directamente, en la mejor alternativa a un vaquero en cualquier momento del año. De ahí que se nos antoje combinarlo con una blusa, con un gustoso jersey de punto, con una sencilla camiseta o, por qué no, con una camisa. Muchas posibilidades ofrece esta prenda, de entre las cuales nos quedamos esta vez con la última porque ha sido esta y no otra la que ha elegido Hiba Abouk para su última aparición.

La actriz, que acaba de confirmarse como incorporación al rodaje de la tercera temporada de la serie 'Madres' tras más de cinco años apartada de la pequeña pantalla desde que terminara 'El príncipe', sabe muy bien cómo sacar partido a este tipo de pantalones claros y por eso no ha dudado en lucirlos con una camisa de seda con estampado de rayas para la que solo ha necesitado un pequeño gesto de cara a mejorar notablemente el conjunto.

Y es que el twist necesario para que quede aún mejor la mezcla no es otro que el de anudar la camisa a la altura de la cintura para marcar aún más esta parte del cuerpo con un pantalón de talle alto y silueta cropped como el suyo que ha lucido con unos zapatos de tacón.

Este ha sido el look de la intérprete y no otro para acudir al programa de televisión 'La noche D', presentado por Dani Rovira. Con labios rojos y su recién estrenada melena más oscura con flequillo corto y deshilachado, Hiba aparecía en esta tercera entrega del show junto a compañeros de profesión como Ana Milán o Imanol Arias para hablar de la fama y de cómo esta tenía su cara amable y su cara no tan buena.

Allí habló de cómo le ha cambiado la vida tras haberse convertido en madre -tiene un hijo de un año de nombre Amin junto al futbolista Achraf Hakimi-,y de lo feliz que se encuentra en este momento: "Compagino todo súper bien. Te crees que no eres capaz de conseguirlo y lo haces mejor y con más ilusión. Yo me voy a trabajar y, estoy deseando llegar y tengo muchísima más energía para jugar con mi hijo, porque le veo y me cargo de amor", contó.

Esta charla entre amigos también sirvió para conocer otras facetas desconocidas hasta ahora de Abouk como que es políglota -habla cinco idiomas: español, árabe, francés, inglés e italiano- y que tiene una espinita clavada que es aprender a nadar: "Todos los años me apunto a las clases de natación y voy dos días. Es mi fracaso vital", comentó entre risas.