La actriz acudió al programa enfundada en un look otoñal que no vamos a tardar nada en copiarle y sí, respondió a las preguntas clásicas del show de David Broncano.

Julia García

Hiba Abouk está imparable. Tras su reciente mudanza a París, tiene a punto de estrenar el corto 'Manos libres' en el Festival de cine de San Sebastián y su regreso a la televisión tras su fichaje por la nueva temporada de la serie de Amazon Prime Video 'Madres' en la que comparte protagonismo con Belén Rueda, Carmen Ruíz y Nuria Roca, entre otras, está a la vuelta de la esquina. Todos estos proyectos profesionales que la actriz no deja de acumular son los que le han llevado a sentarse en la noche del miércoles 22 de septiembre en el sofá de 'La resistencia'.

Allí hemos visto a una divertida Hiba bromear con David Broncano sobre las múltiples maneras en las que diariamente escriben su nombre e incluso ha respondido a las clásicas preguntas del programa de Movistar 0. "Hace meses que no preguntábamos por las míticas cuestiones de dinero y sexo, vamos a retomarlas", dijo el cómico, a lo que la intérprete contestó con total sinceridad: "He trabajado bastante y he hecho la suficiente publicidad para formar una familia y tener muchos hijos más".

Con respecto a la segunda cuestión, tampoco tuvo reparos en contestar: "Te voy a ser sincera... He visto muy poco a mi pareja (Achraf Hakimi) en este último mes", dijo entre risas.

Más allá de lo dicharachera que se mostró en su estreno en este programa, por supuesto no pasó desapercibido para nosotras el look que escogió para aparecer en el teatro. Ella que es toda una experta en lucir traje, apostó una vez más por la sastrería clásica aunque en lugar de por dos piezas quiso que fuera solo una, la chaqueta la que reinara en su estilismo.

En concreto se decantó por una blazer larga, de hombros marcados, talle ajustado y estampado Príncipe de Gales que le daba la sofisticación necesaria como para acompañar las mallas ciclista negras que lució con un suéter de manga larga y cuello cerrado del mismo color y que daba la sensación de mono con unas sandalias de tacón como calzado.

Un moño de bailarina clásico alto y bien pulido fue el peinado escogido por Hiba para dejar a la vista dos pendientes pequeño en forma de aro como únicos accesorios.