Hiba Abouk, tu falda vaquera y tu camiseta nos acaban de dar la inspiración que necesitábamos para ir a la playa este verano

Dos tendencias clave para este verano

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Desde hace varias semanas no dejamos de ver looks playeros en los perfiles de Instagram de las influencers y las famosas. De las primeras en dejarse caer por las islas Balerares fue Nuria Roca y nos enamoramos, para qué vamos a negarnos, de sus caftanes y pareos, después fue Alexandra Pereira quien nos dio una ideaza con un vestido de red al que le encontramos un clon y Paula Echevarría nunca falla con sus minivestidos, pero todavía nos quedaba por ver el modelito de Hiba Abouk. La actriz no se complicó y apostó por los básicos que todas tenemos en nuestro armario para ir a la playa: falda vaquera y camiseta con dos de las tendencias más importantes de 2020.

En una de sus últimas fotos de Instagram, Hiba Abouk nos dio una idea más para vestirnos para ir a la playa este verano. La actriz lució una falda vaquera, una tendencia que subieron a la pasarela Lanvin y Stella McCartney y que ya llena las tiendas 'low cost', con flecos en el bajo que combinó con una camiseta fucsia, otro de los colores de moda y que ha estado presente en las colecciones de Jacquemus y Dries Van Notten.

Como complementos, se decantó por unas chanclas y un capazo de paja, todo un básico año tras año, con el asa fucsia para conjuntar por la camiseta. Está más que claro que Hiba Abouk no solo acierta con sus bikinis, ahora nos acaba de demostrar que con dos básicos también se puede crear un genial look de playa.