Según Hailey Baldwin tenemos que olvidarnos de las zapatillas blancas y las deportivas tipo botín con cordones porque estos zapatos son los que mejor quedan con shorts y minivestidos

El combo perfecto de entretiempo.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Los polos opuestos, a veces, se atraen. Y no, aquí no hemos venido a hablar de amor, sino de moda y del combo de moda para este otoño: los shorts y las botas. ¿O es que hay algo más opuesto que unos pantalones cortos vaqueros y unos botines? A priori, son dos prendas que no nos imaginariamos en un mismo look, pero después de fichar el último look de Hailey Baldwin lo tenemos muy claro: esta combinación es perfecta para los próximos meses.

Según Hailey Baldwin, ha llegado el momento de que nos olvidemos de las zapatillas blancas y las deportivas tipo botín con cordones porque estos las botas chunky son las que mejor quedan con shorts. La modelo se ha paseado por Los Angeles con una blazer ‘oversize’, un bralette nude que combinó con unos shorts vaqueros y unas botas de suela gruesa.

Cómodas, negras y con la suela roja, las botas de Hailey Baldwin pertenecen a la nueva colección de Bottega Veneta, a la venta por 890€. Ojo, que es una gran inversión, lo sabemos, pero hay opciones ‘low cost’ que son perfectas para coordinar también con minivestidos.