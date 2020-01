Hailee Steinfeld se une a la 'Helbig Gang' con un traje 'goyesco'

La diseñadora española triunfa.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

La moda de nuestro país está que arde. Y es que si Rosalía está llevando por medio mundo prendas 'made in Spain' dejando claro que el talento patrio brilla más que nunca, ahora ha sido Hailee Steinfeld la que ha decidido dar un toque español a su vestuario. La actriz y cantante estadounidense acudió a la 'after party' organizada por Universal Music Group' tras la gala de los Grammy y lució un precioso diseño de Teresa Helbig de la colección 'Join the Club'.

Hailee apostó por combinar unos pantalones midi negros con bolsillos, una blusa blanca con volantes (a la venta online) y una chaqueta de inspiración barroca con botones y abertura para presumir de blusa 'goyesca'. Completó su look con unos zapatos de tacón con adorno joya.

Un look que remató apostando por lucir su larga melena con unas ligeras ondas. Otra opción, que también habría funcionado a la perfección, podría haber sido lucir un moño bajo con raya en medio. Algo que le hubiese dado un toque más 'classy', aunque nos encanta que se decidiese por un peinado más casual para rebajar el 'high class' de este elegante 'outfit'.

Teresa Helbig - Madrid - Mujer - Primavera-Verano 2020 Ver 38 fotos

Sin embargo, Hailee no ha sido la única que se ha unido a la 'Helbig Gang'. Hace poco más de una semana, Eva Longoria acudía a los Producers Guild Awards y lo hacía con un atrevido diseño de la colección otoño/invierno, bautizada como Wunderkammer, en color mostaza, escote en pico vertiginoso y volantes repartidos a lo largo de la falda.

Dos apariciones que confirman que Teresa Helbig se ha convertido en todo un referente para las celebrities que habita al otro lado del charco. Olivia Munn, Sarah Hyland o Priyanka Chopra han sido otras 'it girls' que han sucumbido a los encantos de las prendas de esta firma española.