Si te gustan los vestidos vaqueros y con el color que más favorecida que te ves es el negro, amiga, toma nota del vestido de Mango de María Pombo

Sencillamente PER-FEC-TO para el otoño.

PILUCA SANTOS | WOMAN.ES

Cuando una tendencia como la del vestido vaquero y el color más elegante del mundo se unen en una misma prenda, de ahí solo podría salir una pieza digna del armario de una influencer. Y así ha sido. Entre lo nuevo de Mango, María Pombo ha fichado un vestido negro vaquero al que le hemos visto ya infinidad de combinaciones. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que todavía está disponible en la web de la firma española.

A todas nos ha pasado alguna vez, hemos visto un lookazo que nos ha enamorado en alguna de las fotos de Instagram de la influencer a la que seguimos y cuando hemos ido a comprarlo: ¡sorpresa, amiga!: has llegado tarde y ya se ha agotado. O lo que también es muy típico: te fijas en el precio que marca y no es que no te lo puedas permitir, es que ni en 20 años ahorrarías para compártelo. Pero esta vez no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, porque el vestido de Mango de María Pombo cuesta 39,99€.

Negro con lavado a la piedra y de manga larga, el vestido de Mango de María Pombo es perfecto incluso si estás embarazada: la cintura elástica hará que lo puedas usar hasta los últimos meses de embarazo, como ha hecho ella. Ahora mismo lo puedes combinar con unas zapatillas tipo Vans y, cuando se acerque el frío, con unos botines o unas botas de caña alta, un jersey de cuello perkins.