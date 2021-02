Greta Fernández: “Siempre estoy conectada conmigo misma, no me descuido”

La actriz afronta este nuevo año repleta de ilusión, con varios proyectos en mente y el deseo de seguir cuidándose por dentro.

Aida Ortega | Woman.es

Greta Fernández es, sin duda, una de esas personas que gana en las distancias cortas. De las que, cuando mantienes una conversación con ella, te da la sensación de estar ante alguien de tu círculo que te pone al día de sus novedades repleta de emoción.

Consigue atraparte, resulta enigmática pero no de una manera que te hace sentir inquieta, sino todo lo contrario. Es calma y tranquilidad.

“Hacía mucho tiempo que no participaba en una sesión de fotos. ¡Qué emoción!”, comenta la actriz. Y no cabe duda, disfruta de su trabajo y así lo transmite. “La verdad que le año pasado me dediqué a mí, a mi faceta más personal. Así que este 2021 es tiempo de apostar por la parte más profesional”.

“Me cuido mucho, soy una persona que siempre me mimo y estoy mucho en mí, y ahora tengo muchas ganas de tirarme al mundo. Dejar de estar tanto para adentro y más para afuera. Si te cuidas por dentro honestamente, se ve reflejado”.

Con esta energía renovada y esas ansias por seguir aprendido, Greta Fernández inicia un nuevo año con importantes proyectos en el horizonte: “Ahora me voy a Andorra a terminar una película catalana y andorrana que se llama ‘El Fred que crema’ y que me hace especial ilusión porque soy protagonista. Y para final de año participaré en una película de la directora Paula Ortiz, un papel muy pequeñito pero muy especial”. Pero aquí no termina la cosa, porque energía y ganas le sobran a Greta: “Ahora empiezo a rodar ‘Santo’, una serie de policías de Netflix”.

Este año tiene guardado grandes momentos para esta joven actriz: “Creo que la pandemia nos ayudó a todos a valorar cosas que no valorábamos tanto, yo soy una persona muy casera, pero de repente salir a la calle era una fiesta o ver a las amigas un lujo. Valoro un abrazo mucho más antes”.

Greta Fernández pertenece a esa generación de talentos que han hallado en las redes sociales una nueva forma de expresarse y comunicarse: “Tengo una buena relación con Instagram, aunque verdaderamente habla muy poco de mí. No es que no me muestre cómo soy, pero creo que para saberlo de verdad me tienes que conocer. Tampoco es que realmente sea un medio para comunicarle a la gente cómo soy, lo utilizo de forma más banal, comparto cosas que me inspiran, que me gustan. Lo cierto es que me aporta bastante utilizar las redes y también es una forma de mostrar mi trabajo”.

Y nosotras añadimos: otra forma de mostrar todo su talento.