Grace Villarreal tiene el cárdigan más colorido para que pongas ese punto de color calentito a tu armario estas Navidades

Lo vas a querer.

CARMEN RAYA | WOMAN.ES

Son sin duda los grandes olvidados cada temporada de invierno. ¿Por qué? Sin motivo aparente, y nos guste o no, cierto es que los cárdigan son prendas a las que recurrimos más bien en otoño o en primavera. El hecho de que tengan botones y sean diseños más parecidos a chaquetas que a cualquier otra prenda hacen que no recurramos a ellos tanto como lo hacemos a los jerséis. Sí, lo sabemos, puede que parezca una tontería, pero no lo es.

Así pues, y metidas de lleno en la búsqueda del cárdigan perfecto, hemos encontrado uno que nos ha parecido ideal para pasar unas Navidades estilosas y calentitas. Ha sido la diseñadora Grace Villarreal quien lo ha lucido de manera muy acertada combinándolo con un jean blanco y no puede gustarnos más.

El cárdigan pertenece a la firma Leon & Harper, tiene un precio de 207,20 euros y es una de las prendas que sin duda tu armario necesita estas Navidades. Sus colores son ideales, sus patrones también y lo mejor de todo es que es la típica prenda que combina con todo. Sí, con todo, todo, todo. Que diría aquel famoso anuncio de hace ya varios años (más de los que quisiéramos admitir).

Sin duda es un básico de armario que funciona tanto con jean, como lo ha lucido Grace Villarreal, como con faldas plisadas o incluso vestidos de corte romántico. ¿A qué estás esperando para hacerte con él?