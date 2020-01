La creadora de esta versión que triunfa en redes es la cordobesa Miriam Jiménez.

"A mi no me gusta la verdura, yo me como antes una fritura", "A todo le pongo levadura", "Esto es para engordar de pura sabrosura" así comienza la divertida parodia pegadiza del tema 'Con Altura' de Rosalía junto a J. Blavin y el Guincho. Pero esto es solo el aperitivo, porque el resto de la canción, que ya corre por las Redes Sociales como la pólvora, es toda una declaración de intenciones.

No sé quién ha hecho esta maravilla pero una amiga me lo ha pasado por Whatsapp y me representa 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/heCP7eMYuw — Mari Blanco (@Losmundosdekure) January 4, 2020

La artista (de la versión "gocha") es la cordobesa Miriam Jiménez y grabó el vídeo casero de la parodia el pasado mes de septiembre con la ayuda de su madre y su hermana. Pero es ahora, con los remordimientos navideños, que se ha hecho viral y muchos se han sentido identificados con parte de la letra de la primera canción viral del año: "un bizcochito y chocolate, para tí la soja y el aguacate".

https://t.co/ZdZ4UeenGw este es el vídeo original chicas! Gracias por el apoyo, me alegro que os guste 😋 — Emezone (@EmeZone_) January 5, 2020

Que levante la mano a quién no lo representa la letra de esta versión....