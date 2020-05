La restricción no afecta a los descuentos online.

El gobierno ha prohibido que los establecimientos comerciales hagan rebajas en las tiendas físicas para evitar aglomeraciones. “Los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones”, dice una orden del Ministerio de Sanidad publicada en el BOE.

La restricción no afecta las rebajas online: “Esta restricción no afectará las ventas en rebaja ni tampoco ventas en oferta o promoción que se realicen a través de página web”.

La misma orden es la que regula la reanudación de la actividad comercial en la fase 1, de establecimientos siempre que no superen los 400 metros cuadrados. En estos casos, no se puede superar el 30% del aforo y se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas. Si el local es demasiado pequeño y no se puede respetar esta distancia, sólo podrá entrar una persona cada vez. Además, se recomienda que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para las personas mayores de 65 años.

En el propio boletín oficial piden además que "todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público según lo dispuesto en este capítulo, podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de los productos adquiridos por teléfono o en línea, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en interior del local o su acceso".

El tema de la rebajas ya ha suscitado polémica durante el confinamiento debido a que los pequeños comerciantes textiles han reclamado la suspensión de la rebajas de verano al no poder competir con las grandes empresas. Vaticinaron el cierre del 40% de las tiendas de ropa y complementos.